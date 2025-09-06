Karol G fue la sensación en el medio tiempo del partido de la NFL: así fue su espectacular vestuario

Video Karol G revela fotos de su fiesta de XV años y del “vestido esponjado” que usó: así lucía

Karol G fue la encargada de amenizar el medio tiempo del encuentro entre los Kansas City Chiefs y el equipo de Los Ángeles Chargers, el cual se llevó a cabo en la Arena Corinthians de São Paulo, Brasil la noche del 5 de septiembre.

'La Bichota' cautivo a millones de personas alrededor del mundo con un 'medley' que incluyó los éxitos: "Bandida Entrenada", "Latina Foreva", "Si Antes Te Hubiera Conocido", "Un Gatito Me Llamó" y "Papasito", temas con los que puso a todos a bailar.

Karol G amenizó el medio tiempo del partido de los Chiefs vs. Chargers en Brasil. Imagen Getty Images

El vestuario de Karol G en el vento de la NFL

La colombiana, de 34 años, no solo cautivó con su música y sensuales bailes, también con su espectacular vestuario que tenía el toque latino.

Para este evento Karol G eligió un top con piñas en los pechos, una minifalda con holanes que hizo juego con sus sandalias de piso y cintas que estaban enrolladas hasta las rodillas. Su look en tonos ocre y dorado dejó al descubierto su trabajado abdomen.

Horas antes de su gran noche, 'La Bichota' externó su alegría en Instagram y dio una pista sobre su vestuario, pues posó con un par de piñas sobre sus pechos.

Karol G previo al show de la NFL. Imagen Karol G/Instagram



"Estoy feliz y agradecida de tener la oportunidad de representar mi cultura, de poder seguir haciendo esto que amo tanto y seguir cumpliendo sueños. ¡Los amo mucho familia! Como siempre gracias por el amor infinito que me dan, que no se termina, pero que nunca nunca doy por sentado… Bichota Season Forever!", es parte del extenso mensaje que escribió en la publicación.

En 2024, Anitta fue quien amenizó el medio tiempo del partido de la NFL en Brasil, en ese entonces el encuentro fue entre los Green Bay Packers y los Philadelphia Eagles.