Karol G

Karol G fue la sensación en el medio tiempo del partido de la NFL: así fue su espectacular vestuario

Karol G se presentó en el medio tiempo del partido de la NFL que se llevó a cabo en Brasil. 'La Bichota' llenó de sensualidad el escenario con su música y vestuario.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

BodyTune_1599012728817.png
Por:
Ashbya Meré.
Video Karol G revela fotos de su fiesta de XV años y del “vestido esponjado” que usó: así lucía

Karol G fue la encargada de amenizar el medio tiempo del encuentro entre los Kansas City Chiefs y el equipo de Los Ángeles Chargers, el cual se llevó a cabo en la Arena Corinthians de São Paulo, Brasil la noche del 5 de septiembre.

'La Bichota' cautivo a millones de personas alrededor del mundo con un 'medley' que incluyó los éxitos: "Bandida Entrenada", "Latina Foreva", "Si Antes Te Hubiera Conocido", "Un Gatito Me Llamó" y "Papasito", temas con los que puso a todos a bailar.

Karol G amenizó el medio tiempo del partido de los Chiefs vs. Chargers en Brasil.
Karol G amenizó el medio tiempo del partido de los Chiefs vs. Chargers en Brasil.
Imagen Getty Images

El vestuario de Karol G en el vento de la NFL

PUBLICIDAD

Más sobre Karol G

Victoria Ruffo desaira a Karol G y revela por qué rechazó estar en su video: "No sabía ni quién era"
1 mins

Victoria Ruffo desaira a Karol G y revela por qué rechazó estar en su video: "No sabía ni quién era"

Univision Famosos
¿Cynthia Klitbo quería participar en la telenovela de Karol G?: "No estuve a su altura"
1 mins

¿Cynthia Klitbo quería participar en la telenovela de Karol G?: "No estuve a su altura"

Univision Famosos
Karol G revela fotos de su fiesta de XV años y del “vestido esponjado” que usó: así lucía
1:00

Karol G revela fotos de su fiesta de XV años y del “vestido esponjado” que usó: así lucía

Univision Famosos
Karol G publica fotos de su fiesta de XV años: se sentía “como una reina de cuento”
1 mins

Karol G publica fotos de su fiesta de XV años: se sentía “como una reina de cuento”

Univision Famosos
Anuel AA reacciona tajante a declaraciones de Karol G sobre su noviazgo "tóxico"
1 mins

Anuel AA reacciona tajante a declaraciones de Karol G sobre su noviazgo "tóxico"

Univision Famosos
Karol G revela detalles de su noviazgo “tóxico” con Anuel AA: “Sentía como que me iba a morir”
2 mins

Karol G revela detalles de su noviazgo “tóxico” con Anuel AA: “Sentía como que me iba a morir”

Univision Famosos
Karol G reaparece en medio de rumores de que estaría esperando un bebé con su novio Feid
2 mins

Karol G reaparece en medio de rumores de que estaría esperando un bebé con su novio Feid

Univision Famosos
¿Karol G está embarazada?: respuesta de Feid avivaría rumores
1 mins

¿Karol G está embarazada?: respuesta de Feid avivaría rumores

Univision Famosos
¿Separadas al nacer? Confunden a Wendy Guevara con Karol G en Miami
1:06

¿Separadas al nacer? Confunden a Wendy Guevara con Karol G en Miami

Univision Famosos
Karol G sorprende con nuevo look en alfombra roja: así deja ver ahora su cabellera
1 mins

Karol G sorprende con nuevo look en alfombra roja: así deja ver ahora su cabellera

Univision Famosos

La colombiana, de 34 años, no solo cautivó con su música y sensuales bailes, también con su espectacular vestuario que tenía el toque latino.

Para este evento Karol G eligió un top con piñas en los pechos, una minifalda con holanes que hizo juego con sus sandalias de piso y cintas que estaban enrolladas hasta las rodillas. Su look en tonos ocre y dorado dejó al descubierto su trabajado abdomen.

Horas antes de su gran noche, 'La Bichota' externó su alegría en Instagram y dio una pista sobre su vestuario, pues posó con un par de piñas sobre sus pechos.

Karol G previo al show de la NFL.
Karol G previo al show de la NFL.
Imagen Karol G/Instagram


"Estoy feliz y agradecida de tener la oportunidad de representar mi cultura, de poder seguir haciendo esto que amo tanto y seguir cumpliendo sueños. ¡Los amo mucho familia! Como siempre gracias por el amor infinito que me dan, que no se termina, pero que nunca nunca doy por sentado… Bichota Season Forever!", es parte del extenso mensaje que escribió en la publicación.

En 2024, Anitta fue quien amenizó el medio tiempo del partido de la NFL en Brasil, en ese entonces el encuentro fue entre los Green Bay Packers y los Philadelphia Eagles.

Así terminó su presentación Karol G en la Arena Corinthians.
Así terminó su presentación Karol G en la Arena Corinthians.
Imagen Alexandre Schneider/Getty Images
Relacionados:
Karol GBrasilCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papá Soltero
Gratis
Instintos
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
Laura Bozzo
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD