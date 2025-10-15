Karol G cumple su sueño de convertirse en ángel: así apareció en el ‘Victoria’s Secret Fashion Show 2025’
La cantante sorprendió con su participación en el exclusivo desfile de la marca, donde interpretó dos de sus exitosos temas.
La originaria de Medellín, Colombia, apareció sobre el escenario luciendo un atuendo de encaje rojo, en sintonía con la iluminación del lugar.
Durante su participación interpretó ‘Ivonny Bonita’ y ‘Latina Foreva’, dos de los temas más representativos de su álbum ‘Tropicoqueta’.
Al finalizar el evento, Karol G apareció con las icónicas alas de la marca, mismas que presumió en sus redes sociales.
“Oficialmente un angelito de Victoria’s Secret. LATINA FOREVA”, escribió en Instagram 'La Bichota'.
Cumple su sueño de convertirse en ‘Ángel’
Horas antes de debutar en el escenario de Manhattan, Nueva York, Karol G presumió su participación en el desfile. Incluso, señaló que desde hace meses no había hecho más que cumplir sueños, dejando claro que convertirse en 'ángel' era uno de ellos.
“ Que fantasía han sido los últimos meses de mi vida... cumpliendo sueños que tuve de niña y que jamás pensé que me pasarían a mí”, expresó.