Karol G

Karol G cumple su sueño de convertirse en ángel: así apareció en el ‘Victoria’s Secret Fashion Show 2025’

La cantante sorprendió con su participación en el exclusivo desfile de la marca, donde interpretó dos de sus exitosos temas.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Karol G revela fotos de su fiesta de XV años y del “vestido esponjado” que usó: así lucía

Karol G deslumbró en el ‘Victoria’s Secret Fashion Show 2025’. Este 15 de octubre, la cantante sorprendió al participar en el exclusivo desfile de la marca, donde interpretó dos de sus exitosos temas.

La originaria de Medellín, Colombia, apareció sobre el escenario luciendo un atuendo de encaje rojo, en sintonía con la iluminación del lugar.

PUBLICIDAD

Más sobre Karol G

Karol G sorprende con vestido de alta costura en concierto histórico en el Vaticano: fotos
2 mins

Karol G sorprende con vestido de alta costura en concierto histórico en el Vaticano: fotos

Univision Famosos
Karol G fue la sensación en el medio tiempo del partido de la NFL: así fue su espectacular vestuario
2 mins

Karol G fue la sensación en el medio tiempo del partido de la NFL: así fue su espectacular vestuario

Univision Famosos
Victoria Ruffo desaira a Karol G y revela por qué rechazó estar en su video: "No sabía ni quién era"
1 mins

Victoria Ruffo desaira a Karol G y revela por qué rechazó estar en su video: "No sabía ni quién era"

Univision Famosos
¿Cynthia Klitbo quería participar en la telenovela de Karol G?: "No estuve a su altura"
1 mins

¿Cynthia Klitbo quería participar en la telenovela de Karol G?: "No estuve a su altura"

Univision Famosos
Karol G revela fotos de su fiesta de XV años y del “vestido esponjado” que usó: así lucía
1:00

Karol G revela fotos de su fiesta de XV años y del “vestido esponjado” que usó: así lucía

Univision Famosos
Karol G publica fotos de su fiesta de XV años: se sentía “como una reina de cuento”
1 mins

Karol G publica fotos de su fiesta de XV años: se sentía “como una reina de cuento”

Univision Famosos
Anuel AA reacciona tajante a declaraciones de Karol G sobre su noviazgo "tóxico"
1 mins

Anuel AA reacciona tajante a declaraciones de Karol G sobre su noviazgo "tóxico"

Univision Famosos
Karol G revela detalles de su noviazgo “tóxico” con Anuel AA: “Sentía como que me iba a morir”
2 mins

Karol G revela detalles de su noviazgo “tóxico” con Anuel AA: “Sentía como que me iba a morir”

Univision Famosos
Karol G reaparece en medio de rumores de que estaría esperando un bebé con su novio Feid
2 mins

Karol G reaparece en medio de rumores de que estaría esperando un bebé con su novio Feid

Univision Famosos
¿Karol G está embarazada?: respuesta de Feid avivaría rumores
1 mins

¿Karol G está embarazada?: respuesta de Feid avivaría rumores

Univision Famosos

Durante su participación interpretó ‘Ivonny Bonita’ y ‘Latina Foreva’, dos de los temas más representativos de su álbum ‘Tropicoqueta’.

Karol G en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025.
Karol G en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025.
Imagen Karol G / Instagram


Al finalizar el evento, Karol G apareció con las icónicas alas de la marca, mismas que presumió en sus redes sociales.

“Oficialmente un angelito de Victoria’s Secret. LATINA FOREVA”, escribió en Instagram 'La Bichota'.

Cumple su sueño de convertirse en ‘Ángel’

Horas antes de debutar en el escenario de Manhattan, Nueva York, Karol G presumió su participación en el desfile. Incluso, señaló que desde hace meses no había hecho más que cumplir sueños, dejando claro que convertirse en 'ángel' era uno de ellos.

Que fantasía han sido los últimos meses de mi vida... cumpliendo sueños que tuve de niña y que jamás pensé que me pasarían a mí”, expresó.

'La Bichota' cumplió uno más de sus sueños y así lo presumió.
'La Bichota' cumplió uno más de sus sueños y así lo presumió.
Imagen Karol G / Instagram
Relacionados:
Karol GFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Tráiler: Con esa misma mirada (Temporada 3)
Instintos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD