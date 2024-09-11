Karol G presume nuevo look en los MTV VMAS 2024: su vestido ‘en llamas’ divide opiniones

Video Llevaron vestidos repetidos: Karol G y más famosas que robaron miradas en VMAs 2024

Karol G sorprendió al aparecer con su nuevo look en la edición 40 de los MTV VMAs 2024, que esta noche se celebra en el UBS de Nueva York.

La cantante colombiana fue de las primeras en desfilar por la alfombra roja, donde lució un vestido amarillo ‘en llamas’, que de inmediato se convirtió en el centro de atención.

Karol G deslumbró con su look. Imagen Getty Images



La nominada a ‘Best Latin’ en los Premios MTV VMAS 2024, por su canción ‘Mi ex tenía razón’, apareció con una prenda de la marca Véronique Leroy, la cual es una pieza de archivo único de su colección de Primavera-Verano 1993.

Este mismo atuendo lo utilizó la modelo eslovaca Adriana Karembeu Sklenarikova en 1996.

Karol G utilizó el mismo vestido que la modelo Adriana Karembeu lució 1996. Imagen Véronique Leroy / Instagram



El vestido de Karol G se caracteriza por el cuello blanco que, a su vez, hace contraste con figuras en llamas. La intérprete combinó este look con unas sandalias de PVC del mismo color, resaltando su look con un makeup natural y labios rojoa.

Vestido de Karol G divide opiniones

Tras la aparición de la colombiana en la alfombra roja de los MTV VMAs 2024, Karol G dividió opiniones por su look, ya que mientras algunos aplaudieron su espectacular atuendo que combinaba perfecto con su melena rubia platinada, en redes compararon su vestido con una bolsa de cheetos.

Atuendo de Karol G divide opiniones en redes. Imagen Instagram

Karol G baila con Taylor Swift