Karol G presume nuevo look en los MTV VMAS 2024: su vestido ‘en llamas’ divide opiniones
La cantante sorprendió al lucir su nuevo color de cabello en la entrega de premios donde está nominada en la categoría 'Best Latin' por el tema 'Mi ex tenía razón'.
Karol G sorprendió al aparecer con su nuevo look en la edición 40 de los MTV VMAs 2024, que esta noche se celebra en el UBS de Nueva York.
La cantante colombiana fue de las primeras en desfilar por la alfombra roja, donde lució un vestido amarillo ‘en llamas’, que de inmediato se convirtió en el centro de atención.
La nominada a ‘Best Latin’ en los Premios MTV VMAS 2024, por su canción ‘Mi ex tenía razón’, apareció con una prenda de la marca Véronique Leroy, la cual es una pieza de archivo único de su colección de Primavera-Verano 1993.
Este mismo atuendo lo utilizó la modelo eslovaca Adriana Karembeu Sklenarikova en 1996.
El vestido de Karol G se caracteriza por el cuello blanco que, a su vez, hace contraste con figuras en llamas. La intérprete combinó este look con unas sandalias de PVC del mismo color, resaltando su look con un makeup natural y labios rojoa.
Vestido de Karol G divide opiniones
Tras la aparición de la colombiana en la alfombra roja de los MTV VMAs 2024, Karol G dividió opiniones por su look, ya que mientras algunos aplaudieron su espectacular atuendo que combinaba perfecto con su melena rubia platinada, en redes compararon su vestido con una bolsa de cheetos.
Karol G baila con Taylor Swift
Durante su presentación en los premios MTV Video Music Awards 2024, Karol G causó revuelo al bailar junto a Taylor Swift su tema 'Si antes te hubiera conocido'. Al finalizar su participación, la artista latina ondeó una bandera de Venezuela.