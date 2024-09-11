Karol G

Karol G presume nuevo look en los MTV VMAS 2024: su vestido ‘en llamas’ divide opiniones

La cantante sorprendió al lucir su nuevo color de cabello en la entrega de premios donde está nominada en la categoría 'Best Latin' por el tema 'Mi ex tenía razón'.

Disfruta la transmisión en vivo el miércoles 11 de septiembre a las 8P/7C por Univision y la retransmisión a las 11:30P/10:30C por UNIMÁS.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Llevaron vestidos repetidos: Karol G y más famosas que robaron miradas en VMAs 2024

Karol G sorprendió al aparecer con su nuevo look en la edición 40 de los MTV VMAs 2024, que esta noche se celebra en el UBS de Nueva York.

La cantante colombiana fue de las primeras en desfilar por la alfombra roja, donde lució un vestido amarillo ‘en llamas’, que de inmediato se convirtió en el centro de atención.

Karol G deslumbró con su look.
Karol G deslumbró con su look.
Imagen Getty Images


La nominada a ‘Best Latin’ en los Premios MTV VMAS 2024, por su canción ‘Mi ex tenía razón’, apareció con una prenda de la marca Véronique Leroy, la cual es una pieza de archivo único de su colección de Primavera-Verano 1993.

PUBLICIDAD

Más sobre Karol G

Karol G sorprende con vestido de alta costura en concierto histórico en el Vaticano: fotos
2 mins

Karol G sorprende con vestido de alta costura en concierto histórico en el Vaticano: fotos

Univision Famosos
Karol G fue la sensación en el medio tiempo del partido de la NFL: así fue su espectacular vestuario
2 mins

Karol G fue la sensación en el medio tiempo del partido de la NFL: así fue su espectacular vestuario

Univision Famosos
Victoria Ruffo desaira a Karol G y revela por qué rechazó estar en su video: "No sabía ni quién era"
1 mins

Victoria Ruffo desaira a Karol G y revela por qué rechazó estar en su video: "No sabía ni quién era"

Univision Famosos
¿Cynthia Klitbo quería participar en la telenovela de Karol G?: "No estuve a su altura"
1 mins

¿Cynthia Klitbo quería participar en la telenovela de Karol G?: "No estuve a su altura"

Univision Famosos
Karol G revela fotos de su fiesta de XV años y del “vestido esponjado” que usó: así lucía
1:00

Karol G revela fotos de su fiesta de XV años y del “vestido esponjado” que usó: así lucía

Univision Famosos
Karol G publica fotos de su fiesta de XV años: se sentía “como una reina de cuento”
1 mins

Karol G publica fotos de su fiesta de XV años: se sentía “como una reina de cuento”

Univision Famosos
Anuel AA reacciona tajante a declaraciones de Karol G sobre su noviazgo "tóxico"
1 mins

Anuel AA reacciona tajante a declaraciones de Karol G sobre su noviazgo "tóxico"

Univision Famosos
Karol G revela detalles de su noviazgo “tóxico” con Anuel AA: “Sentía como que me iba a morir”
2 mins

Karol G revela detalles de su noviazgo “tóxico” con Anuel AA: “Sentía como que me iba a morir”

Univision Famosos
Karol G reaparece en medio de rumores de que estaría esperando un bebé con su novio Feid
2 mins

Karol G reaparece en medio de rumores de que estaría esperando un bebé con su novio Feid

Univision Famosos
¿Karol G está embarazada?: respuesta de Feid avivaría rumores
1 mins

¿Karol G está embarazada?: respuesta de Feid avivaría rumores

Univision Famosos

Este mismo atuendo lo utilizó la modelo eslovaca Adriana Karembeu Sklenarikova en 1996.

Karol G utilizó el mismo vestido que la modelo Adriana Karembeu lució 1996.
Karol G utilizó el mismo vestido que la modelo Adriana Karembeu lució 1996.
Imagen Véronique Leroy / Instagram


El vestido de Karol G se caracteriza por el cuello blanco que, a su vez, hace contraste con figuras en llamas. La intérprete combinó este look con unas sandalias de PVC del mismo color, resaltando su look con un makeup natural y labios rojoa.

Vestido de Karol G divide opiniones

Tras la aparición de la colombiana en la alfombra roja de los MTV VMAs 2024, Karol G dividió opiniones por su look, ya que mientras algunos aplaudieron su espectacular atuendo que combinaba perfecto con su melena rubia platinada, en redes compararon su vestido con una bolsa de cheetos.

Atuendo de Karol G divide opiniones en redes.
Atuendo de Karol G divide opiniones en redes.
Imagen Instagram

Karol G baila con Taylor Swift

Durante su presentación en los premios MTV Video Music Awards 2024, Karol G causó revuelo al bailar junto a Taylor Swift su tema 'Si antes te hubiera conocido'. Al finalizar su participación, la artista latina ondeó una bandera de Venezuela.

Relacionados:
Karol GMTV VMALooksFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
Tomy Zombie
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD