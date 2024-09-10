Karol G aparece con drástico nuevo ‘look’: ¿adiós definitivo al cabello rosa pastel?
La cantante colombiana aparentemente renovó su apariencia pues se dejó ver con una melena transformada. Hasta el momento, ella no ha compartido si su actual imagen es definitiva.
Karol G habría dicho adiós a su ‘pink era’, luego de casi año y medio, pues recientemente se dejó ver con un nuevo ‘look’.
A lo largo de su carrera, la intérprete de ‘Mi ex tenía razón’ ha jugado con su cabellera, tiñéndola de colores como verde o morado.
¿Karol G se despidió de su melena rosa?
En abril de 2023, la llamada ‘Bichota’ sorprendió a sus admiradores al estrenar una melena larga en tono rosa pastel.
Posteriormente, Karol G agregó el rubio en sus raíces, pero dejó el rosado en el resto del pelo, conservando su apariencia ‘dulce’.
Tras haber impuesto una moda entre sus fanáticas, presuntamente la cantante dijo ‘adiós’ a este estilo y renovó su imagen.
Este 7 de septiembre, ella acudió a la UBS Arena, en Nueva York, para participar en los ensayos de los MTV Video Music Awards 2024, que se realizarán este miércoles 11.
Ahí, el ícono latino de la música fue captada luciendo un cabello en el que predominan los mechones negros, los cuales están mezclados con algunos rubios platinados.
Hasta el momento, ella no se ha pronunciado al respecto, por lo que se desconoce si el cambio es definitivo, temporal o si se trata de una peluca.
Para la ocasión, la colombiana optó por vestir una camiseta corta debajo de un sujetador, dejando al descubierto su abdomen, y pantalones anchos.
Complementó su ‘outfit’ con botines de estampado de serpiente, gafas de sol, que tenía sobre la cabeza, y algunas piezas de joyería.
Karol G modifica el tono de su pelo para reflejar quién es
En septiembre de 2022, Karol G compartió con Jorge Pabón ‘El Molusco’, en una entrevista para su canal de YouTube, que le gusta modificar el tono de su melena para reflejar sus emociones.
En aquel entonces ella había cambiado su pelo de azul turquesa a rojo cereza, y explicó: “Como persona me sentía muy diferente, pero me miraba al espejo y me veía la misma”.
“Llega un punto donde sí, ‘muy chimba el azul, muy rico, pero yo ya me siento otra y necesito verlo’”, aseveró al presentador.