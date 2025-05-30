Karol G

Karol G publica fotos de su fiesta de XV años: se sentía “como una reina de cuento”

La cantante sorprendió al compartir fotografías de su “soñada” fiesta de XV años. El festejo de la cantante habría ocurrido en 2006 en su natal Medellín, Colombia.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video Karol G y Feid se van de fiesta tras ganar en los Latin GRAMMY: hubo beso y más

Karol G sorprendió al publicar fotografías de su fiesta de XV años. El festejo habría tenido lugar en su natal Medellín, Colombia en 2006.

Este viernes 30 de mayo, la cantante compartió este en su cuenta de Instagram detalles de lo que fue su “soñada” fiesta de cumpleaños, en la que dijo, se sentía “como una reina de cuento”.

PUBLICIDAD

“Lo que me encontré. Recuerdo haber soñado tanto con mis 15 años… a esa edad solo hablábamos de eso en el colegio: con quién íbamos a bailar el vals (que era como el príncipe soñado), las canciones de la hora loca, el vestido esponjado, los primeros tacones que uno usa en la vida, las amigas llorando, los mariachis … todo era un sueño”, expresó .

Así se veía Karol G a los 15 años.
Así se veía Karol G a los 15 años.
Imagen Karol G / Instagram

Más sobre Karol G

Victoria Ruffo desaira a Karol G y revela por qué rechazó estar en su video: "No sabía ni quién era"
1 mins

Victoria Ruffo desaira a Karol G y revela por qué rechazó estar en su video: "No sabía ni quién era"

Univision Famosos
¿Cynthia Klitbo quería participar en la telenovela de Karol G?: "No estuve a su altura"
1 mins

¿Cynthia Klitbo quería participar en la telenovela de Karol G?: "No estuve a su altura"

Univision Famosos
Karol G revela fotos de su fiesta de XV años y del “vestido esponjado” que usó: así lucía
1:00

Karol G revela fotos de su fiesta de XV años y del “vestido esponjado” que usó: así lucía

Univision Famosos
Anuel AA reacciona tajante a declaraciones de Karol G sobre su noviazgo "tóxico"
1 mins

Anuel AA reacciona tajante a declaraciones de Karol G sobre su noviazgo "tóxico"

Univision Famosos
Karol G revela detalles de su noviazgo “tóxico” con Anuel AA: “Sentía como que me iba a morir”
2 mins

Karol G revela detalles de su noviazgo “tóxico” con Anuel AA: “Sentía como que me iba a morir”

Univision Famosos
Karol G reaparece en medio de rumores de que estaría esperando un bebé con su novio Feid
2 mins

Karol G reaparece en medio de rumores de que estaría esperando un bebé con su novio Feid

Univision Famosos
¿Karol G está embarazada?: respuesta de Feid avivaría rumores
1 mins

¿Karol G está embarazada?: respuesta de Feid avivaría rumores

Univision Famosos
¿Separadas al nacer? Confunden a Wendy Guevara con Karol G en Miami
1:06

¿Separadas al nacer? Confunden a Wendy Guevara con Karol G en Miami

Univision Famosos
Karol G sorprende con nuevo look en alfombra roja: así deja ver ahora su cabellera
1 mins

Karol G sorprende con nuevo look en alfombra roja: así deja ver ahora su cabellera

Univision Famosos
¿Anuel AA manda indirecta a Karol G tras aparecer con su novia embarazada? Esto dice en su canción
2 mins

¿Anuel AA manda indirecta a Karol G tras aparecer con su novia embarazada? Esto dice en su canción

Univision Famosos


“Ese día todos te decían: ‘feliz cumpleaños, princesa’ y te lo creías porque literal, ¡uno se siente como una reina de cuento! Nada como esas tradiciones bonitas”, agregó.

Así fue la fiesta de XV años de Karol G

Aunque Karol G no dio más detalles sobre su fiesta de XV años, en las fotografías que compartió se logran apreciar elementos como su vestido “esponjoso”.

De acuerdo con las imágenes, la intérprete de ‘Mi ex tenía razón’ lució hace 19 años un vestido en tonos naranjas y dorados. La parte baja era una falda amplia de tul, mientras que en la parte superior lució un corsé bordado con detalles brillantes.

La cantante estuvo acompañada de sus padres.
La cantante estuvo acompañada de sus padres.
Imagen Karol G / Instagram


Su look de quinceañera también incluía una tiara plateada, un collar blanco y aretes a juego.

En el resto de las imágenes se puede ver a Karol G acompañada de sus padres y de un grupo de amigos, quienes al igual que ella disfrutaban de la música de mariachi en ese día tan especial para ella.


Relacionados:
Karol GFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Instintos
Laura Bozzo
Consuelo
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD