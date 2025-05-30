Karol G publica fotos de su fiesta de XV años: se sentía “como una reina de cuento”

Video Karol G y Feid se van de fiesta tras ganar en los Latin GRAMMY: hubo beso y más

Karol G sorprendió al publicar fotografías de su fiesta de XV años. El festejo habría tenido lugar en su natal Medellín, Colombia en 2006.

Este viernes 30 de mayo, la cantante compartió este en su cuenta de Instagram detalles de lo que fue su “soñada” fiesta de cumpleaños, en la que dijo, se sentía “como una reina de cuento”.

“Lo que me encontré. Recuerdo haber soñado tanto con mis 15 años… a esa edad solo hablábamos de eso en el colegio: con quién íbamos a bailar el vals (que era como el príncipe soñado), las canciones de la hora loca, el vestido esponjado, los primeros tacones que uno usa en la vida, las amigas llorando, los mariachis … todo era un sueño”, expresó .

Así se veía Karol G a los 15 años. Imagen Karol G / Instagram



“Ese día todos te decían: ‘feliz cumpleaños, princesa’ y te lo creías porque literal, ¡uno se siente como una reina de cuento! Nada como esas tradiciones bonitas”, agregó.

Así fue la fiesta de XV años de Karol G

Aunque Karol G no dio más detalles sobre su fiesta de XV años, en las fotografías que compartió se logran apreciar elementos como su vestido “esponjoso”.

De acuerdo con las imágenes, la intérprete de ‘Mi ex tenía razón’ lució hace 19 años un vestido en tonos naranjas y dorados. La parte baja era una falda amplia de tul, mientras que en la parte superior lució un corsé bordado con detalles brillantes.

La cantante estuvo acompañada de sus padres. Imagen Karol G / Instagram



Su look de quinceañera también incluía una tiara plateada, un collar blanco y aretes a juego.

En el resto de las imágenes se puede ver a Karol G acompañada de sus padres y de un grupo de amigos, quienes al igual que ella disfrutaban de la música de mariachi en ese día tan especial para ella.