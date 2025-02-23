Karol G

Karol G sorprende con nuevo look en alfombra roja: así deja ver ahora su cabellera

Karol G reapareció con una nueva cabellera este fin de semana en Miami. Así se ve ahora la colombiana.

Por:
Sergio Humberto Navarro .
Video Karol G cambió su pelo azul por un candente rojo y luce espectacular

Karol G sorprendió al dejar atrás su lacia cabellera rubia platino y este fin de semana estrenó un look con el que parece darle la bienvenida a la primavera.

El nuevo look de Karol G

La colombiana deslumbró este sábado 22 de febrero en la alfombra roja de la gala de beneficencia Con Cora Land en Miami, Florida.

La cantante apareció reinventando el color de su cabello con un tinte "en tendencia" para la temporada primavera 2025, según reseñó el portal de la revista Glamour.

Se trata del " chestnut teddy blonde", que según ese medio "es perfecto para los meses calurosos porque no requiere demasiado mantenimiento gracias a su base oscura".

Este es el nuevo look de Karol G.
Imagen Mezcalent


Este color permite también que sus mechones dorados iluminen el rostro de quienes deciden llevarlo.

Además, Karol G también reveló una cabellera rizada que le dio más versatilidad a su nueva imagen.

El antes y después de Karol G tras dejarse ver con un nuevo estilo en el cabello.
Imagen Karol G/Instagram y Mezcalent


La artista, que suele jugar con el color de su cabello cada cierto tiempo, llevó un vestido verde té satinado de diseño escamoso en el torso.

La reaparición de Karol G se suscitó en este evento benéfico de la fundación que creó para apoyar distintas iniciativas en Colombia y Estados Unidos.

Video Karol G se despide de su pelo azul y de personas que “no le hacían bien”: así fue su viaje de ensueño
Relacionados:
