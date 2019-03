Justin Bieber no regresará a la música hasta que repare sus "problemas más arraigados"

Bieber comenzó el comunicado diciendo que ha "leído un montón de mensajes diciendo que quieren un álbum... Estuve de gira durante toda mi adolescencia y comenzando mis veinte. Me di cuenta y, como ustedes probablemente vieron, no estaba contento en la última gira y yo no merezco eso, y ustedes no merecen eso, ustedes pagan dinero para venir y tener un concierto divertido, enérgico y brillante, y no pude darles eso emocionalmente cerca del final de la gira". Recordemos que en 2016 Justin canceló el final de su gira mundial Purpose debido a problemas de salud.