A Julián Gil se le juntó “el ganado”: ¿novia del actor no puede ocultar su molestia con Wendy?

Julián Gil y Wendy Guevara emprendieron un viaje a París a principios de abril para grabar la miniserie que será parte de la cobertura especial de los Juegos Olímpicos 2024 de TelevisaUnivision.

Debido a que Julián Gil estaría fuera de México por 17 semanas, Valeria Marín, novia del actor, le hizo una tajante petición a La Perdida.

“Me dijo: ‘llévatelo, te lo regalo’. Y yo: ‘no, no, no, yo te lo regreso en 17 semanas. A mí no me lo eches tanto porque sería pelear mucho con todas las mujeres”, declaró entre risas para Edén Dorantes, en las inmediaciones del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, subrayando que era una broma entre ellas.

¿Valeria Marín no está soportando? A Julián Gil se le junta “el ganado”

Al regresar a la Ciudad de México, Julián Gil se reencontró con su novia. La noche del pasado lunes 6 de mayo, Valeria lo acompañó mientras grababa el tema musical de la miniserie “Un amor viejo en París”.

Julián Gil y Wendy grabando el tema de la mini serie 'Un amor viejo en París'. Imagen Julián Gil / Instagram



En su cuenta de Instagram, el actor de ‘El Maleficio’ (serie que puedes ver en ViX) compartió una fotografía del épico encuentro entre Valeria Marín y Wendy, mostrando su característico sentido del humor.

“Cuando se te junta el ganado… Se me calman las 2”, escribió el intérprete de 53 años, quien en sus historias fondeó esta misma publicación con el tema ‘Dos mujeres, un camino’, de Laura León.

Julián Gil juntó a Wendy (su novia en la ficción) y a Valeria Marín (su prometida) en una fotografía. Imagen Julián Gil / Instagram



La aparente incomodidad de Valeria Marín ante la química entre su prometido y Wendy llamó la atención de los internautas y algunos famosos, como Jessica Coch, quienes les dedicaron emojis riendo.

La reacción de Valeria Marín

Ante el revuelo que causó su fotografía con los ‘Wengil’, Valeria Marín dejó claro en sus historias de Instagram que todo se trata de un juego entre los tres.

“Conociendo a la socia”, sentenció entre emojis riendo.