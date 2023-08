¿Julián Gil teme encontrarse cara a cara a Marjorie de Sousa? Actor habla y manda mensaje a su ex

“Yo sé que el día de mañana pueden pasar muchas cosas, jamás digas ‘no’ (a un reencuentro), que pase lo que tenga que pasar, pero de la mejor manera, desde el amor, desde lo bonito, porque así he criado a mi hijo. No desde el odio, las peleas, las cosas, no, desde el amor, desde lo positivo”, señaló en aquella ocasión la actriz.