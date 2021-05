Julián Gil se convierte en 'wedding planner' de su hija y anuncia que su yerno está libre de cáncer

Julián también confesó que no es un suegro celoso: "Ya tuvimos dos o tres buenas pláticas, la verdad es que no soy de esos padres celosos ni nada, al contrario, Nicolle es mucho más celosa conmigo que yo con ella. Él es un gran hombre, estoy seguro que va a estar muy feliz, la veo muy feliz y eso me hace mucha ilusión a mí", agregó.