A Julián Figueroa "no le quita el sueño" el conflicto por la herencia de Joan Sebastian

“A mí lo que me queda claro es que mi papá lo que me enseñó es a trabajar, a ser un hombre valiente, un hombre que lucha por el bienestar de su familia y valerme de mi propio talento y ya lo otro si se soluciona o no, ojalá que sí, pero si no, no me quita el sueño”, dijo el cantautor este 23 de marzo ante las cámaras del matutino.