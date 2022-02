Julián Figueroa aclara si tuvo una recaída en las adicciones y está en un centro de rehabilitación

En 2015, el único hijo de Maribel Guardia decidió internarse en un centro de rehabilitación para tratar sus problemas con el alcohol: "Lo discutí con mi madre, tomé la iniciativa, quería buscar ayuda porque ya no quería tomar de esa forma. Ella y mi tío Marco (esposo de Maribel) me apoyaron. La idea era tomar terapia e irme (de la clínica), pero me ofrecieron la estancia y yo accedí", dijo en entrevista para el programa Hoy.