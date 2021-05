La última voluntad de Joan Sebastian era reunir a todos sus hijos y murió sin lograrlo

"Es más probable, es más lógico que lo haga yo. Yo reunir a sus hijos", dijo el ex de Ninel Conde, quien agregó cómo planea juntarlos: "A mí me gustaría hacer una convocatoria, un voto anónimo, para que todos busquemos una solidaridad en la familia", a fin de parar de una vez con las divisiones.

Fue el pasado jueves 8 de abril cuando algunos miembros de la familia se reunieron en la iglesia de Juliantla para recordar al compositor, en el que hubiera sido su cumpleaños 70. Ese día, Federico Figueroa, hermano del cantante fallecido en 2015, dijo que no tenía comunicación con José Manuel Figueroa "porque no hemos estado de acuerdo en las declaraciones que ha hecho y no tengo nada que hablar con él", dijo para El Gordo y La Flaca. Por su parte, José Manuel, quien llegó tarde para no ver a su familia, lamentó que algunos miembros de su familia "en vez de querernos unir, con susurros y mentiras buscan separarnos más".