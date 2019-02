Hugo Figueroa ya tenía su propio corrido que mencionaba armas y tiros: el creador de la canción explica por qué

Referente a la estrofa donde se escucha: “ Le gustan las armas, más no ocupa de ellas/ pues al camarada, le sobra cabeza. Los tiros al aire tal vez lo aceleran/ jalarle a su cuerno, oír la tracatera”, el músico asegura que no fue por ninguna situación en particular: “Hugo era un hombre de buenos principios, derecho y honrado. Realmente es una canción que lleva algo de rima, pero como tal (la parte de las armas) no es una certeza”, finalizó.