Esposa de Julián Figueroa habla sobre el supuesto romance del cantante con la hija de Ninel Conde

"Julián está a punto de lanzar un sencillo, yo estoy vuelta loca porque también ya viene mi sencillo , junto con Finnix, estamos en ensayos, estamos con planes a futuro, el videoclip, o sea, no tenemos tiempo para estar perdiéndolo en historias sin fundamento que se basan en que no nos seguimos en redes sociales", comentó.

Justificó que no son el único matrimonio que no se sigue en redes sociales: "Hay muchísimas parejas, 'N' cantidad de parejas que no se siguen en redes sociales y yo no veo que haya ningún problema con eso".