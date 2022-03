El hijo de Maribel Guardia, Julián Figueroa, es igualito a ella: estas fotos lo demuestran

Maribel Guardia y Joan Sebastián protagonizaron la telenovela ‘Tú y yo’ y además vivieron una tormentosa historia de amor en los 90. De esa relación nació el único hijo de la actriz costarricense: Julián Figueroa.

A cada oportunidad, madre e hijo comparten tiernos retratos familiares que de inmediato se llenan de 'me gusta' por parte de sus fans, quienes muchas veces han mencionado el gran parecido entre ellos.

Julián Figueroa heredó la belleza de su madre, Maribel Guardia

En julio de 2020, el intérprete mexicano compartió una fotografía junto a su madre, en la que se puede observar a Maribel usando muy poco maquillaje. La imagen reunió más de 10 mil me gusta y los fans de Julián no dudaron en dejar cariñosos comentarios.

“Qué guapos, igual a la mamá”, “Par de guapos”, “Fan número 1” e “Igualitos” son algunos de los mensajes que se leen al pie de la publicación.



Un año más tarde, el Día de las Madres, el también histrión compartió una imagen acompañado de Maribel, donde le dedicó un tierno mensaje de agradecimiento por las enseñanzas que le ha brindado.

“Felicidades mamá. Gracias por enseñarme que aún en los momentos más oscuros, hay una luz que vive dentro de mí (...) no me canso de decir que eres la mejor persona que conozco y que estoy muy agradecido con la vida por ser tu hijo”.



Por su parte, en octubre de 2020 Maribel presumió un encuentro con su hijo y en la publicación llovieron comentarios donde usuarios de Internet aseguraron que “los dos son hermosos” y "muy parecidos".

“Igual de guapo que su mamá”, “La belleza se hereda”, “Los adoro” y “Hermosos por dentro y por fuera” son los mensajes de la instantánea.

El hijo de Julián Figueroa es idéntico a su abuela, Maribel Guardia

Figueroa se convirtió en papá del pequeño José Julián en 2017 y con sus tiernos retratos el nene ha enamorado las redes sociales de su progenitor y su abuela, Maribel Guardia, quien constantemente demuestra el gran cariño que siente por su nieto.

Maribel aprovecha sus más de 7 millones de seguidores en Instagram para presumir al pequeño y sus seguidores pronto han señalado que el niño "heredó su sonrisa" y es "idéntico" a su abuela.

¿Quién es Julián Figueroa?

Nació en 1995 y al igual que su padre incursionó en el mundo de la música. Con temas como ‘Ay amor’, ‘Pídeme’ y ‘Se supone’ ha cautivado el corazón de sus seguidores.

Además de su talento musical, Figueroa ha mencionado su gusto por la actuación. En 2021, durante una entrevista para medios, el joven habló de su interés en el séptimo arte.

“Me gusta mucho la actuación, todavía me ha gustado, yo no había buscado proyectos, la verdad por enfocarme en la parte musical, pero me ofrecieron uno y la verdad es que a mí me gusta mucho el cine, me apasiona hacerlo”.

¿Tú a quién crees que se parece más el joven mexicano?