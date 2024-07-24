Julia Fernandes e Ignacio Lastra: ella habló del accidente que causó su expareja por celos

Video Julia Fernandes habló sobre el accidente causado por su exnovio: pensó que no sobreviviría

Ignacio Lastra y Julia Fernandes: ¿cómo comenzó su relación?

La modelo brasileña Julia Fernandes y el chileno Ignacio Lastra se conocieron gracias al reality show ‘Doble Tentación’. Este programa consistía en que un grupo de parejas y un grupo de solteros se aislaba en una casa en Chile. Los solteros tenían la misión de 'tentar' a las parejas, poniendo a prueba su amor y compromiso.

Ignacio Lastra entró al programa como parte del grupo de parejas, estando con Silvina Varas. Sin embargo, sucumbió ante la 'tentación' y se enamoró de la brasileña Julia Fernandes, con quien de inmediato comenzó una relación. Ignacio siempre fue celoso y controlador con Julia, tanto que fue un arranque de celos lo que inició la noche más difícil de su vida.

Julia e Ignacio se encontraban juntos en una discoteca cuando tuvieron una discusión. Julia habló sobre un proyecto en el que la invitaron a participar, e Ignacio dijo que no estaba de acuerdo. Además, la insultó. La modelo se dijo a sí misma que no aceptaría otra humillación, por lo que terminó el noviazgo al instante.

La brasileña tenía que pasar antes al departamento de Lastra por una bolsa con pertenencias. Aunque su ahora ex-novio estaba ebrio, Julia pensó que si ella iba en el coche, Ignacio manejaría menor. No se imaginó que pasaría exactamente lo contrario.

“Yo entro al auto y le digo ‘ahora vamos a tu casa. Yo voy a agarrar el restantes de las cosas que tengo en tu departamento, que era como una bolsa chica. Y de ahí nunca más nos vamos a ver ni hablarnos, y eso va a ser lo mejor para nosotros’. Él dijo ‘¿ah si?’, y empezó a acelerar”



Lastra se pasó una luz verde, y Julia le pidió que parara. Después, se pasó una segunda luz verde, acelerando cada vez más.

“Cuando pasa la tercera roja, y estábamos a más de 200 por hora, yo vi que la cosa era seria. Fue cuando yo empecé a implorar por mi vida”



El caos en la avenida era absoluto. Los coches tocaban el claxon, la gente gritaba y encendía sus luces. Pero Ignacio no paraba. Un coche iba cruzando lentamente, y Lastra no se detuvo sino que se acercó a su encuentro. El chileno volteó el volante para golpear el auto.

Era tal la velocidad a la que iban que el golpe fue brutal: el automóvil voló por los aires dando una vuelta tras otra. Al caer, se prendió en llamas. Julia vio el fuego ascendiendo por sus piernas, mientras que Ignacio ardía. Lastra ayudó a Julia a quitarse el cinturón, y ella hizo todo lo posible por salir del automóvil que se consumía.

Cuando despertó, recibió dos terribles noticias: había perdido su hombro por completo, mientras que el cuerpo de Ignacio había sido quemado en un 90%. Pero, milagrosamente, sobrevivieron.

Julia Fernandes e Ignacio Lastra estuvieron juntos después del accidente

Cuando este trágico incidente sucedió, Julia e Ignacio llevaban poco tiempo de comenzar su relación. La pareja se conoció en 'Doble Tentación' en enero de 2017, y el accidente ocurrió ese mismo año en septiembre. Tan solo habían pasado tres meses del final del programa. Julia decidió quedarse en la relación con Ignacio durante aproximadamente cuatro meses más después del accidente. Ella ayudó con cuidados y gastos médicos.

Julia tardó mucho tiempo en darse cuenta que Ignacio fue el causante del accidente. Y es que, al ser él quien la ayudó a salir del coche cuando este se quemaba, Julia llegó a pensar en Ignacio como su salvador. Esto, junto al amor que se tuvieron y el impacto del accidente, impulsó a Julia a ayudar a Lastra en su recuperación. Hoy, muchos años después, Julia se recuerda entonces como una joven indefensa.

"Entregué toda la plata que tenía a un hospital -lo que no era mi deber-, a un auto que no debía pagar, a una persona que se pasó tres luces rojas y yo iba al lado implorándole que bajara la velocidad. Y yo me vi pobre, con 22 años, sola, en un país que no era el mío. Juzgada"



Fue la propia familia de Ignacio quien se interpuso en la relación, prohibiéndole a Julia volver a visitarlo al hospital. La pareja no volvió a verse.

Julia reconoce que en su vida conoció a dos Ignacios distintos: el de antes del choque y el de después del choque. Para Julia, el cambio que Ignacio tuvo en su persona tras el accidente fue grande, y es de esta manera como le gustaría recordar a Ignacio.

Ignacio Lastra antes y después: ¿quién es Ingnacio Lastra? El modelo acusado de agresión

Ignacio Lastra comenzó su carrera como modelo en 2014, siendo candidato a Míster Chile. Fue modelo en el programa 'Atrapa los Millones' en 2015, y en 2016 estuvo en el reality 'Amor en Juego'. No fue sino hasta 'Doble Tentación' que su fama estalló, principalmente debido a su atractivo y su extroversión. Ignacio no ha dejado la televisión, inlcuso después del accidente apareció en programas para platicar su historia. En años recientes se le ha visto en las versiones chilenas de 'Bailando por un sueño' y 'La divina comida', además de ser influencer y colaborar con marcas de manera constante.