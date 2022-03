Juan Soler le dedica tierno mensaje a su nieta en su primer cumpleaños

"Y así llegó tu primer cumpleaños, el primer año de todos los que vamos a celebrar juntas. Desde el día que llegaste me enseñaste a ser mamá, me marcaste el camino y me hiciste perder el miedo a lo que no conocía, con solo mirarme y sonreírme sabía que todo estaba bien. Muchas gracias por tu vida amor mío, por iluminar la vida de los que tienen el placer de conocerte y compartir con vos, porque sos luz, amor y alegría. Feliz primer año de vida. Te ama incondicionalmente, Mamá".