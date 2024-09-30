Juan Soler reaccionó así al saber que su novia Paulina Mercado sería operada por cáncer

Video Novia de Juan Soler revela que padece cáncer: tiene un tumor “muy grande”

A casi un año de que Juan Soler revelara que su novia Paulina Mercado tenía un tumor en la cabeza, la presentadora mexicana dio a conocer este 30 de septiembre que fue diagnosticada con cáncer en la garganta.

La presentadora de 51 años compartió en entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante que sería operada este 30 de septiembre, por lo que se alejaría por un tiempo de la televisión.

PUBLICIDAD

“Resulta que tengo un tumor maligno. Es cáncer y qué bueno que los hice (los estudios). En un principio me daba terror decir la palabra cáncer”, dijo en el show ‘Sale el Sol’.

Ante este panorama, Paulina Mercado reveló que si bien todavía no sabe qué tipo de cáncer es el tumor maligno que le fue hallado en la garganta, compartió con el público cuál fue la reacción de Juan Soler tras revelarle que sería operada.

“Dice Juan: “Sí te van a dejar callada por lo menos una semana, ¿no?”, compartió entre risas con el periodista.

Juan Soler, el gran apoyo de Paulina Mercado en su lucha contra el cáncer

Paulina Mercado compartió en el show que, además de dejar la responsabilidad de su salud en manos de los médicos, también se la dejó a Juan Soler, en quien ha encontrado un gran apoyo.

“Dejé la responsabilidad ayer, justo tuve una cita con el doctor, muy interesante. Me dijo todas las posibilidades, unas muy amables, otras catastróficas y demás. Le dije ¿por qué me dice todo eso?”, contó.

“‘Porque ahorita estás despierta, estás en tus cinco sentidos, no sabemos qué viene y nada más quiero saber que tú estés de acuerdo’. Y le dije: ‘doctor, tiene mi vida en sus manos. Haga con mi cuerpo lo que usted necesite para que yo esté bien. Quiero abrazar a mis nietos, tengo muchísimas cosas que hacer’ y le di el teléfono de Juan. Pobre Juan, puede ser un regalo, pero qué responsabilidad”, puntualizó.

A finales de 2023, Paulina Mercado enfrentó una cirugía por un tumor en la cabeza. Aquella ocasión, la novia de Juan Soler había sido diagnosticada con una neoplasia benigna.