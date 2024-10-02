Novia de Juan Soler muestra su herida en el cuello tras cirugía por cáncer de garganta

Video Novia de Juan Soler informa sobre su estado de salud tras extirparle tumor canceroso

Paulina Mercado reapareció en redes sociales luego de la cirugía a la que tuvo que someterse el 30 de septiembre tras ser diagnosticada con un tumor maligno en la garganta.

Este 2 de octubre, la novia de Juan Soler compartió un video en el que informó sobre su estado de salud, dejando al descubierto que, aunque todavía presentaba problemas para hablar, ya había sido dada de alta de la clínica.

“Yo les quiero contar que estoy increíble. Me siento superbién, supercontenta, superagradecida con ustedes, superagradecida con toda la gente por las muestras de cariño que me dieron, superagradecida con los doctores, superagradecida con Dios. Ayer salí del hospital y ya estoy en casita”, comentó.

La presentadora reveló que su cirugía fue todo un éxito y que, aunque todavía falta su recuperación, los médicos le dieron excelentes noticias sobre el tumor maligno que se encontraba en la garganta.

“Les cuento que la operación fue todo un éxito. Me fue increíble. El tumor estaba algo grandecito, pero ¿qué creen? Lo quitaron absolutamente todo porque estaba encapsulado, así que ya no tengo nada en el cuerpo, nada”, declaró.

“No se había ido a la tiroides (porque) estaba la tiroides comprometida y que no me lo pudieran quitar. No me tuvieron que quitar ningún ganglio, no se fue a la tráquea, solamente me quietaron una paratiroides que sí estaba contaminada. Pero ya salió absolutamente todo y el cuerpo está limpio. Mi cuerpo está sano y con ganas de vivir muchísimas aventuras más”, agregó.

En ese sentido, Paulina Mercado destacó la importancia de la detección e intervención médica temprana para combatir el cáncer.

“Estoy totalmente limpia y esto es un regalo, poder vivir y poder compartírselos, porque siento que es importante de verdad prevenir, que sea lección, porque yo, por ejemplo, me sentía muy cansada y tenía una bolita, pero decía: ‘estoy cansada por la chamba, o bueno, estoy cansada porque me levanto supertemprano a hacer ejercicio’. Ponía muchísimos pretextos y la bolita decía: ‘bueno, pues cualquier cosa, ¿no?’ (…) es importante siempre checarnos, pero gracias, gracias por todos sus mensajes de cariño y nada, yo espero el lunes estar con ustedes”, concluyó.

Paulina Mercado muestra su herida tras cirugía por cáncer de garganta

Durante su reaparición en video, la novia de Juan Soler también mostró la herida que le dejó la cirugía por cáncer de garganta y, pese a que ésta estaba cubierta por los vendajes, Paulina Mercado puntualizó que su tumor estaba “grandecito”, pero completamente encapsulado.

Paulina Mercado reapareció así tras cirugía por tumor. Imagen Paulina Mercado / Instagram



Paulina Mercado informó sobre su padecimiento durante la transmisión de ‘Sale el Sol’ el pasado 30 de septiembre. La presentadora de 51 años se mostró optimista ante la situación. Incluso, reveló que estaba tratando de darle “un significado bonito” a la etapa de salud que estaba viviendo.

“Estoy segura que por algo las cosas pasan. No me pregunto por qué, me pregunto para qué y estoy encontrándole un significado lindo. Cuando pueda hablar, voy a estar aquí dando guerra”, aseveró.