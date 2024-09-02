Juan Soler se quiebra al hablar de la enfermedad de su mamá: “Se ha ido olvidando de nosotros”

Video Juan Soler reacciona a las críticas por dejarse la barba y lucir "viejo"

Juan Soler casi rompió en llanto al hablar del padecimiento que afecta a su mamá, la señora Keky, quien radica en Argentina.

“Ella tiene una enfermedad, el Alzheimer. Poco a poco se va a ir olvidando de nosotros”, compartió en entrevista para el programa ‘Sale el sol’.

PUBLICIDAD

Juan Soler revela lo “duro” que será que su mamá no lo recuerde

El actor, que vive en México, aseveró a la emisión que cada mañana le llama por teléfono a su madre, quien le sigue enseñando cómo salir adelante.

Además, Juan Soler hace lo posible para “ir lo más seguido” a su tierra natal para visitar a doña Keky, pues sabe lo inevitable ocurrirá.

“Sé que va a ser muy duro el día que llegue y no sepa quién soy”, dijo con los ojos llenos de lágrimas y la voz entrecortada.

Juan Soler habló de su mamá, quien padece Alzheimer. Imagen Mezcalent y Juan Soler/Instagram

En medio de la batalla que su progenitora enfrenta, el conductor ha hecho lo posible para ayudar a que se sienta bien y en compañía.

“Renté una casa enorme pegada a la residencia de mi hermana para que (Keky) esté rodeada de sus nietos, mis hermanas, mi hermano con sus hijas también”, explicó.

“Sí, que ella tenga sus últimos momentos que sí, que estén con ella”, el protagonista de telenovelas como ‘Cañaveral de pasiones’, que puedes ver aquí en ViX.

De forma melancólica, Soler contó un episodio que le encantaría que su mamá recordara siempre pese a que cada vez se le olvidan más cosas.

“Cuando nos abrazamos el día que hicimos el asado para papá, festejando su vida”, recordó el galán de melodramas.

Él puntualizó que el día que falleció su padre, hicieron una comida tras su funeral en la que tomaron vino y escucharon “música que a él le gustaba”.

“Nos abrazamos con mamá y no nos dijimos nada, fue el acto de comunicación más profundo que tuve con ella porque ambos nos estábamos dando consuelo y diciendo ‘el viejo se fue, pero se queda acá con nosotros’”, detalló.

PUBLICIDAD

Mamá de Juan Soler estuvo hospitalizada

En julio del año pasado, Juan Soler reveló que la señora Keky estuvo internada en el hospital, motivo por el que él viajó a Argentina.

“Una cuestión médica de mamá. La tenían en terapia, entonces fui a verla, acompañar, a estar con ella”, platicó a la emisión televisiva.