Juan Soler

Juan Soler revela cómo se encuentra su novia Paulina Mercado tras cirugía por tumor

La presentadora mexicana fue diagnosticada con un tumor maligno en la garganta. Paulina Mercado se sometió a una cirugía de casi seis horas, el pasado 30 de septiembre. Esto hallaron los médicos en la intervención.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Novia de Juan Soler revela que padece cáncer: tiene un tumor “muy grande”

Juan Soler reveló cómo se encuentra su novia Paulina Mercado luego de la cirugía a la que tuvo que someterse el 30 de septiembre tras ser diagnosticada con un tumor maligno en la garganta.

De acuerdo con la periodista Ana María Alvarado, el actor de ‘Tu vida es mi vida’ “les informó” que Paulina Mercado había salido “de maravilla” de la cirugía y que se encontraba “como si nada”.

“La operación empezó alrededor de las 3:30 de la tarde y a las 9 de la noche la subieron a su cuarto. Está bien, Juan Soler ya nos informó a todos que salió de maravilla, todo está bien, y Paulina ya como si nada”, mencionó en su canal de YouTube este 1 de octubre.

La periodista destacó el “impresionante poder de recuperación” de la presentadora mexicana, quien en 2023 enfrentó otra cirugía por un tumor benigno en la cabeza.

Cáncer de Paulina Mercado habría estado encapsulado: lo que se sabe

Aunque hasta el momento ni Juan Soler ni Paulina Mercado se han pronunciado públicamente luego de la cirugía, Ana María Alvarado informó que su compañera en ‘Sale el Sol’ recibió “buenas noticias” después de su intervención.

“Les tengo la noticia de que ya todo está de maravilla… Hace 2 semanas le encontraron un tumor en esta parte de la garganta, y desafortunadamente maligno, es cáncer, pero está encapsulado, entonces parece que al quitarle el tumor ya no habrá ningún problema”, dijo.

“Me imagino que tiene que haber un tratamiento para que el cáncer no regrese, pero esperemos que pronto pueda estar en remisión, pero hay buenas noticias. No se ramificó, nada, está localizado y ya lo quitaron”, concluyó.

Paulina Mercado reveló, en la transmisión de ‘Sale el Sol’ del pasado 30 de septiembre, que se encontraba optimista y tratando de darle “un significado bonito” a la situación de salud que estaba viviendo.

Estoy segura que por algo las cosas pasan. No me pregunto por qué, me pregunto para qué y estoy encontrándole un significado lindo. Cuando pueda hablar, voy a estar aquí dando guerra”, prometió.

Video “¿Por qué te ríes?”: Paulina Mercado revela cuál fue la reacción de sus hijos tras saber que tiene cáncer
