Novia de Juan Soler anuncia que tiene un tumor maligno: pide que "pongan una veladora" para ella

La presentadora Paulina Mercado tiene cáncer. La novia del actor Juan Soler dio a conocer este lunes 30 de septiembre que fue diagnosticada con un tumor maligno en la garganta.

En entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, la comunicadora de 51 años reveló que fue durante un chequeo médico que uno de los doctores le detectó “una bolita en el cuello”.

PUBLICIDAD

“Me regalaron… dieron la oportunidad de hacerme un check up. Cuando me estaban haciendo un estudio de los huesos, me acosté (boca arriba) para que me hicieran un escáner, una cosa así, y la doctora que estaba ahí me dijo: ‘Oye Paulina, esta bolita que tienes aquí en el cuello, ¿hace cuánto la tienes?’. Y yo dije: ¿qué bolita? No la había percibido”, contó en el show mexicano ‘Sale el Sol’.

“Ya de ahí (me hicieron) varios estudios y resulta que tengo un tumor maligno. Es cáncer y qué bueno que lo hice (los estudios). En un principio me daba terror decir la palabra cáncer”, reveló.

Con un semblante tranquilo, Paulina Mercado explicó cómo se encuentra emocionalmente tras conocer el diagnóstico médico. Asimismo, aseguró que todavía no sabe qué tipo de cáncer es el que padece.

“Me metí a terapia, me metí a meditación. Llevo dos semanas con esto. No sé qué tipo de cáncer es. Yo estoy esperanzada en que sea el cáncer más amable”, precisó.

Lo que se sabe de su salud

La novia de Juan Soler señaló que será este lunes 30 de septiembre cuando ingrese a cirugía, dando a conocer que, debido al tamaño del tumor, éste tendrá que ser extraído por el cuello y no por la boca, como regularmente sería el proceso.

“Lo que tengo entendido es que ya está muy grande y normalmente te lo quitan por la boca. Te hacen una abierta acá (entre la parte inferior de los dientes) y te lo sacan por ahí, pero en este caso no me lo pueden quitar por ahí, y me lo van a quitar por el cuello porque ya está muy grande”, aseveró.

PUBLICIDAD

“Yo siento que las cicatrices y las arrugas son un mapa de nuestra vida y esta línea (en el cuello) me va a recordar para donde ir y cómo debo de vivir en el aquí y ahora”, puntualizó.

¿Por qué Paulina Mercado "sonríe" tras saber que tiene cáncer en la garganta?

La presentadora confesó que, a pesar de los panoramas “amables y catastróficos” que le dio el médico, se encuentra tranquila y abrazando el proceso. Incluso, reveló que sus hijos se encuentran sorprendidos con su actitud, pues Paulina Mercado les dio la noticia “sonriendo”.

“Se me quedaron viendo y me dijeron: ‘pero mamá, ¿por qué te ríes?’. No es que me esté riendo, es que estoy abrazando el proceso. No me queda de otra. Te puedes victimizar, puedes llorar y puedes decir: ‘voy a estar bien’. Entonces a mis hijos como que les cuesta trabajo entender por qué yo estoy tan campante”.

Por último, Paulina Mercado confesó que está tratando de darle “un significado lindo” a esta etapa. Por lo que, antes de despedirse del público, pidió que le encendieran una veladora.