Juan Soler compartió el primer encuentro con su nieta: no la había podido ver desde que nació

El pasado mes de marzo, Juan Soler anunció por todo lo alto la llegada de su primera nieta, una noticia que significó bastante para él. A pesar del acontecimiento, el actor de telenovelas no había podido conocer a la bebé debido a la pandemia ocasionada por el coronavirus.

Valentina, quien es la hija del actor vive en Argentina, y debido a las restricciones que ha establecido el país, Soler no había podido viajar a su tierra de origen para encontrarse por primera vez con su nieta.

Dicen que no hay plazo que no se cumpla y después de 9 meses de espera, el argentino, por fin pudo cargar entre sus brazos a la pequeña Alfonsina.

Juan Soler compartió el momento en redes sociales

A través de su cuenta de Instagram, el actor de La Fea Más Bella, publicó un ‘collage’ de fotografías en donde se le apreció con una sonrisa en la cara, llenando de besos a la niña mientras la sostiene entre sus brazos.

El histrión escribió junto a la postal un mensaje que dejó en claro los sentimientos que lo invadieron.

“¡Mi nieta Alfonsina! Muerto de amo”.

De inmediato, famosos y seguidores de Juan comenzaron a escribir mensajes y halagos para él y la niña.

“Muchísimas felicidades, abuelo. Es hermosa”, “Qué hermosura, así como tú”, “Una muñequita, igual que el abuelo”, “El amor que le tenemos a los nietos es diferente”, “Abuelito consentidor”.



Fue el pasado 26 de marzo cuando Valentina, primogénita del actor, dio a conocer la noticia del nacimiento de su bebé. A partir de ese momento, Juan Soler ha compartido algunas fotografías de la niña, además de expresar lo contento que está por tener a su nieta.

Durante el verano de este año, el actor quien el próximo mes de enero cumplirá 56 años, ofreció una entrevista al programa Hoy, ahí aseveró que tuvo la “bendición de ser abuelo”.

“Eso llega como naturalmente, esos son los deseos de tus hijos, quizá tus hijos no quieren tener hijos nunca y nunca eres abuelo, pero tuve la bendición ahora de que Valentina me haga abuelo de una bebé preciosa que se llama Alfonsina”.

En aquellos días, la hija del famoso también emitió unas palabras en redes sociales, manifestando que atravesó por “días difíciles” pero sintió “felicidad y paz”.

“Alfonsina, mi pequeña Leoncita. No pudiste esperar y saliste cuatro semanas antes, te estuvieron cuidando un par de días hasta que pudiste venir a casa son mamá y papá. Fueron días difíciles, de poder verte sólo dos horas al día, llegar a casa y la paz que siento no me entra en el cuerpo”.

“Llegaste para terminar de perfeccionar mi mundo, lo pusiste totalmente de cabeza y estoy segura que no tengo nada más que pedirle a la vida. Eres el regalo más perfecto que pude recibir”.