Juan Soler está molesto porque el gobierno de Argentina no lo ha dejado viajar para conocer a su nieta

La única nieta de Juan Soler , Alfonsina, ya tiene casi 3 meses de vida, pero hasta ahora el actor no ha podido tenerla en sus brazos.

La niña es hija de Valentina, la hija mayor del artista, y ambas viven en Argentina. La bebé nació allá el pasado 17 de marzo . "Tuve la bendición de que Valentina me haga ahora abuelo de una bebé preciosa que se llama Alfonsina", dijo el actor en entrevista para Hoy , transmitida en México este miércoles 2 de junio.

Valentina, de 29 años , tuvo a la bebé cuatro semanas antes de lo previsto y su abuelo solo la conoce por videollamada, pues no puede viajar a Argentina para conocerla en persona. Esa nación ha endurecido su política ante las personas de otros países que intentan ingresar. Esto se debe a los contagios de covid-19 que se han registrado.

"No sabes si llegarás y podrás salir de nuevo. Quitaron todas las aerolíneas, hay una sola aerolínea, que es un desastre . Sí, no puedo conocer aún a mi nieta".

La queja de Juan Soler, de 55 años, contrasta con la postura que tiene hacia la aplicación de la vacuna, pues afirmó que no quiere ser inmunizado. "Prefiero no hablar del tema, porque yo les voy a decir que no se vacunen".