Yadhira Carrillo dijo que estará "pegada" a Juan Collado, pero se confirmaría nuevo romance de él

Yadhira Carrillo aseguró que estaba "muy bien" con Juan Collado y "pegada", pesé a que su excuñado confirmó la ruptura de la pareja.

La actriz también afirmó que así estarían "toda la vida", pero a solo días de esta declaración una periodista informó que habló abiertamente sobre cómo está su relación con Juan Collado, luego de que su excuñado, Antonio Collado, confirmara su separación en Despierta América.

Identidad de supuesta novia de Juan Collado es revelada

El 23 de junio, la periodista Ana María Alvarado señaló en ‘Sale El Sol’ que tras la separación de Yadhira Carrillo, Juan Collado habría iniciado una relación con una mujer más joven, originaria de Colombia, que radicaría en España.

Según palabras de la periodista, su nombre sería Cata y el abogado, aparentemente, ya la habría presentado con su grupo de amigos.

“Puedo confirmarles que se llama Cata, que es colombiana y tiene 44 años la nueva pareja. Me habló una amistad de ellos y me dijo ‘te cuento, te cuento’. Obvio no puedo delatar, pero claro que tiene pareja, son formales, todo”, dijo.

Yadhira Carrillo dice que habla "casi todos los días" con Juan Collado

En entrevista con el programa Hoy, la actriz habló de la importancia de “soltar” su relación con el abogado para poder continuar con una amistad, destacando que ambos están “muy bien”.

“Sí, sí, sí, estamos bien, estamos muy bien. A mí me sirve muchísimo, Juan y yo hablamos mucho, casi todos los días, por muchas horas a veces”, contó en la emisión del 24 de junio

“Eso es seguro y por siempre. Por siempre y para toda la vida, claro, así debe ser”, destacó luego de que el reportero mencionara la frase “Lo importante es que después de soltar puedas seguir una amistad”.

En ese sentido, la intérprete de 52 años declaró que el cariño y la comunicación han sido las claves para sobrellevar las situaciones personales que les acontecen.

“Hablamos todos los días y eso ha sido muy bonito porque te llenas el corazón, vas llenando tu corazoncito de ese vacío que empiezas a sentir. Y nos decimos las cosas más hermosas del mundo, eso es muy importante”, subrayó sin hacer más declaraciones sobre su separación.

El 11 de junio, Antonio Collado confirmó en Despierta América que su hermano, Juan Collado, y Yadhira Carrillo estaban separados, situación que había entristecido al seno familiar.