¿Quién es Joss Álvarez? El hijo de Isabel Lascurain al que Lucerito Mijares ¿le dice “te amo”?

Isabel Lascurain cumplió su sueño de ser mamá a los 43 años: así superó sus preocupaciones

Isabel Lascurain logró su deseo de convertirse en madre a los 43 años. Su único hijo, Joss Álvarez, nació fruto de su matrimonio con José Manuel Álvarez, de quien se separó en 2020.

Joss, ahora con 22 años, sigue los pasos de su madre en la música y también participa con ella en el reality Juego de Voces. El joven ha establecido una gran complicidad con Lucerito Mijares, quien no duda en expresarle su cariño con frases como “te amo” en redes sociales.

Lucerito Mijares y Joss Álvarez se llevan muy bien. Imagen Lucerito Mijares Joss Álvarez / Instagram

¿Quién es Joss Álvarez?

José Manuel Álvarez Lascurain nació el 7 de enero de 2002 en la Ciudad de México. Es hijo del empresario José Manuel Álvarez Díaz y de la integrante de Pandora, Isabel Lascurain.

Joss es hijo de Isabel Lascurain, integrante del grupo Pandora. Imagen Isabel Lascurain Instagram / Mezcalent



Debido a la carrera musical de su madre, Joss creció cerca de los escenarios y comenzó sus estudios en la música desde muy joven. Sin embargo, fue a los 17 años cuando mostró públicamente su talento vocal a través de las redes sociales.

En 2018, se trasladó a Canadá para continuar sus estudios musicales. Allí, formó parte del coro oficial de la Windsor Secondary School, según relata en su página oficial.

Su debut en la música y en televisión

Joss Álvarez hizo su debut oficial como cantante el 9 de noviembre de 2022 con su primer sencillo como solista, titulado ‘Toda una vida’. Le siguieron temas como ‘Santa Claus llegó a la ciudad’ y ‘Globitos’, que estrenó el 20 de febrero de 2023.