Aislinn Derbez destapa la exigencia que le hizo su hija tras la llegada de nuevo integrante

Video Aislinn Derbez anuncia emocionada la llegada de un nuevo miembro a la familia

Tras reavivar los rumores de una posible reconciliación con Mauricio Ochmann luego de aparecer juntos por las calles de Madrid, España, Aislinn Derbez sigue dando de qué hablar, esta vez al mostrar la exigencia que le hizo su hija Kailani.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz compartió, este 7 de febrero, una serie de imágenes en las que mostró cómo es una tarde de juegos con su primogénita.

“Tarde de pintar arcoiris”, señaló la hermana de José Eduardo Derbez como descripción de una fotografía en la que dejó ver las creaciones de Kailani.

Sin embargo, a los pocos minutos, Aislinn Derbez destapó la exigencia que le impuso la pequeña para permitirle mostrar sus dibujos a sus miles de seguidores en redes sociales.

“Me dice: mami si lo enseñas, entonces tienes que decir que yo pinté este por favor”, precisó la actriz, quien entre risas presumió lo orgullosa que estaba Kailani de haberle robado su dibujo de arcoíris.

“¿Cuál pintaste tú y cuál pinté yo? ¿Tú pintaste ese? y dices que yo pinté ese, está bien, me parece un buen trato”, señaló la actriz, quien hace unos días causó revuelo al anunciar la llegada de un nuevo integrante a su familia.

En aquella ocasión, aseguró que no se trataba del bebé de su hermano José Eduardo Derbez y Paola Dalay, sino de un ser que Kailani había esperado por mucho tiempo.

Aislinn Derbez anuncia llegada de nuevo integrante a su familia

Este 23 de enero, la actriz conmovió en redes sociales al anunciar la llegada de un nuevo miembro a su familia, pero no se trata de un bebé, sino de un gatito que encontró durante sus vacaciones en Guinea.

“Todo empezó hace 2 semanas, lo encontramos en una calle de Guinea, desde entonces jamás se me despegó, y se dormía así en mi cuello todas las noches, y obviamente nos enamoramos”, comentó.

La decisión de adoptar al gatito fue también un gesto para su hija Kailani, fruto de su matrimonio con Mauricio Ochmann, pues la pequeña había deseado tener una mascota desde hace tiempo.