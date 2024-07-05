José Eduardo Derbez vivió momentos de angustia en el nacimiento de su hija: esto pasó con Tessa
El actor compartió detalles del nacimiento de la nieta de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez. “Fueron minutos que dije: ‘qué pasó, qué pasó’”, mencionó.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
José Eduardo Derbez tuvo su primer susto como papá precisamente en el nacimiento de su hija Tessa. Luego de varios días alejado del ojo público, el actor dio sus primeras declaraciones sobre su debut como papá.
El hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez confesó que, aunque trató de mantenerse tranquilo durante el parto, intentando grabar todos los detalles, la ausencia del llanto de Tessa al momento de su nacimiento, lo alarmó.
“El primer llanto… cuando recién salió la bebé, pues no lloró cuando salió, entonces para mí fueron minutos que dije ‘qué pasó, qué pasó’… volteaba para todos lados y de repente lloró”, reveló a De Primera Mano el 4 de julio.
“Se la llevó su pediatra a limpiarla, a destaparle todo y luego me la entregó; con mucho miedo la cargué, pero también con mucha emoción, mucha felicidad. Fue muy muy bonito”, agregó.
Su primer accidente como papá
José Eduardo también dejó al descubierto que en sus pocos días como papá, tanto él como su novia ya tuvieron su primer accidente con la bebé, siendo la mayor afectada Paola Dalay.
“Estábamos Paola y yo cambiándole el pañal, ya había acabado yo de limpiar y de repente quiso hacer más, pero con mucha fuerza, y todo fue directo hacia Paola. La embarró completa. Fue muy chistoso porque la niña se empezó a reír y Paola estaba en shock, no sabía qué hacer”, contó.
“Llegó en un momento muy bonito de nuestra relación, estamos muy enamorados, muy contentos y creo que Tessa llegó a unir todo todavía más y a enseñarnos muchas cosas”, continuó.
El reencuentro de sus papás
Por último, el protagonista de ‘Renta Congelada’ (serie que puedes ver en ViX) habló del reencuentro de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez. El intérprete de 32 años admitió que, aún estando en el quirófano, no dejaba de pensar en cómo reaccionarían sus papás al verse después de 18 años.
“Cuando estábamos en el quirófano estábamos bromeando mucho para que Paola estuviera más relajada, entonces le dije, ‘qué estará más interesante, lo que estamos grabando ahorita o lo que está pasando allá afuera’, porque nosotros llegamos muy temprano al hospital. Llegamos solos y la familia llegó mucho después”.
“Les dije (a los del hospital) ‘oigan, ¿pero sí tienen seguridad allá afuera por cualquier cosa?’. Yo me imaginé saliendo y mis papás esposados o algo así”, sentenció entre risas.