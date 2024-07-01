Victoria Ruffo

Victoria Ruffo rompe el silencio sobre el nacimiento de su nieta: da pista de a quién se parece

La primera actriz finalmente compartió su sentir ante la llegada a este mundo de la hija de José Eduardo Derbez y Paola Dalay. La ‘Queen de las telenovelas’ comentó cómo está la pareja y el detalle que delataría a quién se va a parecer.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Las primeras imágenes de la bebé de José Eduardo Derbez: ella es Tessa, la nieta de Victoria Ruffo

Victoria Ruffo se pronunció acerca del nacimiento de su primera nieta, Tessa, quien es fruto de la relación entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay.

Fue la noche de este 30 de junio cuando la joven modelo dio a conocer que ya tenía a su bebé entre sus brazos con una publicación en Instagram.

“Bienvenida al mundo, Tessa. 30-06-24. 10:44 a.m. nació el amor de nuestras vidas. Papá y yo te amamos con todo el corazón”, escribió.

Paola Dalay, pareja de José Eduardo Derbez, reveló el nacimiento de su hija Tessa.
Paola Dalay, pareja de José Eduardo Derbez, reveló el nacimiento de su hija Tessa.
Imagen Paola Dalay/Instagram

Victoria Ruffo reacciona al nacimiento de su nieta

Este 1 de julio, el periodista Gustavo Adolfo Infante compartió durante la emisión del programa ‘Sale el sol’ las declaraciones que le brindó Victoria Ruffo acerca del alumbramiento de Tessa.

“La verdad estoy feliz, muy contenta agradecida con Dios de que todo salió bien, de que está hermosa, preciosa”, indicó.

La protagonista de melodramas como ‘Corona de lágrimas’, que puedes ver aquí en ViX, puntualizó que la pequeña “es muy tranquila”.

Nieta de Victoria Ruffo tiene un rasgo que podría revelar a quién se parece

Además, reveló que, tal y como ya lo esperaban, la niña “trae su barba partida”, característica que heredó de su abuelo, Eugenio Derbez.

“Es una vida nueva en la familia, recibida con todo el amor y el cariño”, aseveró la llamada ‘Queen de las telenovelas’.

La estrella detalló que José Eduardo Derbez “está feliz” y que Paola Dalay “está muy bien” después de su parto.
“¡Ay, la verdad (estamos) muy contentos! ¿Qué te puedo decir? Son bendiciones de Dios”, concluyó la actriz.

En esta ocasión, Ruffo no compartió si se encontró en el hospital con Eugenio, su esposa, Alessandra Rosaldo, y sus hijas, Aitana y Aislinn.

Victoria Ruffo lista para consentir a su nieta

En días previos, Victoria Ruffo confesó que ya estaba “desesperada” por conocer a Tessa y poderla “cargar” finalmente.

Además, admitió ante el micrófono del reportero Alan Saldaña, el 20 de junio: “Los abuelos somos diferentes. Yo ese rato venía diciendo, ‘ya me urge que nazca porque tengo que maleducarla’”.

“Tengo que empezar a decirle cosas, que no le van a parecer bien a los papás, pero a mí sí”, agregó al respecto.

Victoria Ruffo Hijos de famosos José Eduardo Derbez Famosos

