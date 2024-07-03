José Eduardo Derbez reaparece tras convertirse en papá: su pareja le dedica emotivo mensaje

Video Las primeras imágenes de la bebé de José Eduardo Derbez: ella es Tessa, la nieta de Victoria Ruffo

José Eduardo Derbez finalmente se dejó ver luego de que el pasado 30 de junio se convirtiera en padre por primera vez.

Fue la novia del actor, Paola Dalay, quien por medio de Instagram dio a conocer ese domingo que por la mañana había dado a luz a Tessa, su hija con él.

Desde entonces, el también comediante había ‘desaparecido’ de la red social e igualmente evitó dar entrevistas a los medios de comunicación para hablar del nacimiento.

José Eduardo Derbez reaparece y así luce

A un par de días de que Tessa llegara a este mundo, José Eduardo Derbez reapareció en la citada plataforma digital la tarde del martes 2 de julio.

Él ‘reposteó’ una fotografía que originalmente compartió en sus historias Paola Dalay en la que salen sonriendo a la cámara.

La pareja no estaba acompañada de su pequeña y la joven modelo aparentemente está recostada en la cama del hospital, por lo que ellas aún no habrían sido dadas de alta.

Sobre la ‘selfie’, la también ‘influencer’ escribió una emotiva dedicatoria para el protagonista de la cinta ‘El Roomie’, que puedes disfrutar aquí en ViX.

“Este hombre es un príncipe. Nos ha cuidado en todo momento, con mucho amor y sobre todo paciencia. No tengo duda, es el mejor papá y pareja. Te amamos”, anotó.

En un mensaje independiente, ella reveló que el artista está cumpliendo con sus funciones como padre, incluso las menos agradables.

“Ya cambió sus primeros pañales de popis y le fue increíblemente bien. Estoy impactada”, contó, agregando un emoji de carita sorprendida.

José Eduardo Derbez se dejó ver luego del nacimiento de su hija Tessa. Imagen Paola Dalay/Instagram

Paola Dalay aseveró, por otro lado, que tanto ella como Tessa están “muy bien”: “La cesárea increíble, sin dolor, todo 10/10”.

Victoria Ruffo afirma que José Eduardo Derbez está “sensible”

Si bien, José Eduardo ha guardado hermetismo en cuanto a cómo se siente debutando en la paternidad, su mamá, Victoria Ruffo, lo delató.

“Está vuelto loco, contento, chillando, trae toda la sensibilidad encima”, aseguró en un audio que le envió a la periodista Inés Moreno, quien lo difundió en su programa de YouTube el 1 de julio.

La veterana actriz puntualizó que dicha actitud “es normal” pues él “es un muchacho muy sensible, es muy bueno, muy tierno, muy cariñoso”.

El intérprete y Paola Dalay anunciaron que ella estaba embarazada el 25 de enero de este año e incluso mostraron un ultrasonido del bebé.