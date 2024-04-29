José Eduardo Derbez confiesa qué pasará con el ataúd que tiene cuando su hija nazca

Video Victoria Ruffo derrocha y ‘tira la casa por la ventana’: así fue el ‘baby shower’ para José Eduardo

En enero pasado, José Eduardo Derbez sorprendió al dar a conocer que se convertiría en papá junto a su novia Paola Dalay, quien no ha parado de mostrar su embarazo en redes sociales.

Mientras la modelo se dice feliz e ilusionada por la dulce espera de su hija Tessa, el primogénito de Victoria Ruffo habló del próximo nacimiento de su bebé, señalando que tuvo que tomar una fuerte decisión sobre el ataúd que compró cuando era soltero.

PUBLICIDAD

En entrevista con Ventaneando este 24 de abril, el actor indicó que está consciente que la paternidad cambiará su vida por completo y que no sólo tendrá que olvidarse de su ataúd.

“Ya (se va el ataúd), creo que también la mesa de poker, el bar… Estábamos diciendo que en lugar de la gira de teatro es como la gira del adiós”, indicó.

Durante su pequeño encuentro con la prensa, José Eduardo Derbez no mencionó qué destino tendrá su famoso ataúd, por lo que se desconoce si lo venderá, lo regalará o simplemente lo sacará de su casa a una bodega, pero sí afirmó que ya no estará en su casa para cuando nazca su hija Tessa, en aproximadamente dos meses.

Así se ve el ataúd que tiene José Eduardo Derbez en su casa Imagen Instagram

José Eduardo Derbez quiere un baby shower hardcore

El actor siguió hablando sobre la nueva faceta que está por comenzar y se refirió a los baby showers que ha tenido.

Indicó que tuvo uno con la familia Derbez y otro con su mamá Victoria Ruffo porque “la mesa de regalos es muy grande” y en tono de broma siguió comentando que desearía tener un baby shower con temática ‘hardcore’.

“Hay que hacer varios (baby showers), uno ya fue de los Derbez, el segundo fue de mi mamá, su familia y sus amistades, que tiene varias; vamos a hacer un tercero, que lo estaba hablando con Leo de Lozanne, uno más hardcore, más heavy, de esos que terminan en (borrachera), queremos dos más”.

Sobre si la pequeña Tessa nacerá por parto natural o vía cesárea, José Eduardo Derbez dejó claro que “es una decisión de Paola y de cómo venga la niña”, pero Dalay acabó con la incógnita y expresó que “cesárea, para que salga solito” el bebé.

PUBLICIDAD

Al ser cuestionado sobre si sus papás, Victoria Ruffo y Eugenio Derbez se reunirán pronto, el actor sentenció que piensa que el reencuentro podría darse con el nacimiento de Tessa.

“Se juntarán cuando nazca, creo que van a estar los dos en México, entonces ahí van a coincidir”.