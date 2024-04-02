Famosos

Aislinn Derbez presume a su hija y le dicen que es idéntica a Mauricio Ochmann: "Ya no es Derbez"

Kailani, hija de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, posó junto a su tía Aitana, desatando innumerables reacciones en redes sociales, donde algunos afirmaron que ya no se parece a los Derbez.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Valeria Contreras N.'s profile picture
Por:Valeria Contreras N.
Video Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann juntos de nuevo: fue gracias a Kailani

Aislinn Derbez debutó como mamá con la llegada de su hija Kailani en 2018. La pequeña siempre ha tenido gran parecido a con su abuelo, Eugenio Derbez, pero algunos creen que su aspecto está cambiando.

Ahora, con 6 años, la primogénita de la actriz atrajo miradas en una serie de fotos junto a su tía Aitana, en la que demostraron que Kailani ya cambió y es igualita a su famoso papá.

PUBLICIDAD

Hija de Aislinn Derbez aparece en foto con su tía Aitana

Más sobre Aislinn Derbez

Aislinn Derbez confiesa haber sentido "celos" de Regina Blandón por su papel en La Familia P. Luche
1 mins

Aislinn Derbez confiesa haber sentido "celos" de Regina Blandón por su papel en La Familia P. Luche

Univision Famosos
Mauricio Ochmann pide se “acostumbren” a verlo con Aislinn Derbez: reacciona a posible reconciliación
1 mins

Mauricio Ochmann pide se “acostumbren” a verlo con Aislinn Derbez: reacciona a posible reconciliación

Univision Famosos
Aislinn Derbez se sincera por fin y destapa cómo fue estar con Mauricio Ochmann en Madrid
2 mins

Aislinn Derbez se sincera por fin y destapa cómo fue estar con Mauricio Ochmann en Madrid

Univision Famosos
Ex de Mauricio Ochmann manda mensaje tras rumores de reconciliación entre Aislinn Derbez y el actor
2 mins

Ex de Mauricio Ochmann manda mensaje tras rumores de reconciliación entre Aislinn Derbez y el actor

Univision Famosos
Entre lágrimas, José Eduardo y su novia celebran baby shower con los Derbez: ¿Victoria Ruffo asistió?
3 mins

Entre lágrimas, José Eduardo y su novia celebran baby shower con los Derbez: ¿Victoria Ruffo asistió?

Univision Famosos
"Sabíamos que iba a pasar": Aislinn y Mauricio reaparecen juntos y hablan de supuesta reconciliación
2 mins

"Sabíamos que iba a pasar": Aislinn y Mauricio reaparecen juntos y hablan de supuesta reconciliación

Univision Famosos
Aislinn Derbez destapa, por fin, error que cometió en su relación con Mauricio Ochmann
4 mins

Aislinn Derbez destapa, por fin, error que cometió en su relación con Mauricio Ochmann

Univision Famosos

Con motivo del Domingo de Pascua, este 31 de marzo, Aislinn Derbez y Alessandra Rosaldo publicaron varias fotos de Kailani junto a su tía Aitana.

Los usuarios de redes sociales dejaron miles de comentarios donde destacaron lo grandes que se ven y que "Más que tía y sobrina, están creciendo como hermanitas”.

Hija de Aislinn Derbez aparece con su tía Aitana y sorprende por cómo luce
Hija de Aislinn Derbez aparece con su tía Aitana y sorprende por cómo luce
Imagen Instagram Alessandra Rosaldo


Pero otro asunto que para algunos internautas fue llamativo es que, según perciben, Kailani ya no se parece tanto a los Derbez y ahora luce idéntica a su papá, Mauricio Ochmann.

“Kailani está igualita a su papá Mauricio, está hermosa”, “Qué preciosa está Kai, lo bueno es que sacó más de Mau que de los Derbez”, “Se parece a su papá”, “Kai se parece cada vez más a Mauricio, ya no es Derbez”, se lee.

¿De quién heredó los ojos azules la hija de Aislinn Derbez?

En 2018, nació Kailani Ochmann y de inmediato, los seguidores de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann comenzaron a cuestionarse por qué la pequeña tenía ojos azules.

Tras varios años de incógnita, la mamá de la actriz, Gabriela Michel acabó con el misterio en 2020 y reveló que los heredó de su familia.

“Hermosa, es un ángel y heredó la dulzura de su mamá. Heredó también los ojos azules de mi abuelo; por mi lado provengo de gente europea”, precisó la exsuegra de Mauricio Ochmann.

Relacionados:
FamososCelebridadesEscándalo de Celebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Tráiler: Cómplices
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX