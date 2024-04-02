Aislinn Derbez presume a su hija y le dicen que es idéntica a Mauricio Ochmann: "Ya no es Derbez"

Video Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann juntos de nuevo: fue gracias a Kailani

Aislinn Derbez debutó como mamá con la llegada de su hija Kailani en 2018. La pequeña siempre ha tenido gran parecido a con su abuelo, Eugenio Derbez, pero algunos creen que su aspecto está cambiando.

Ahora, con 6 años, la primogénita de la actriz atrajo miradas en una serie de fotos junto a su tía Aitana, en la que demostraron que Kailani ya cambió y es igualita a su famoso papá.

PUBLICIDAD

Hija de Aislinn Derbez aparece en foto con su tía Aitana

Con motivo del Domingo de Pascua, este 31 de marzo, Aislinn Derbez y Alessandra Rosaldo publicaron varias fotos de Kailani junto a su tía Aitana.

Los usuarios de redes sociales dejaron miles de comentarios donde destacaron lo grandes que se ven y que "Más que tía y sobrina, están creciendo como hermanitas”.

Hija de Aislinn Derbez aparece con su tía Aitana y sorprende por cómo luce Imagen Instagram Alessandra Rosaldo



Pero otro asunto que para algunos internautas fue llamativo es que, según perciben, Kailani ya no se parece tanto a los Derbez y ahora luce idéntica a su papá, Mauricio Ochmann.

“Kailani está igualita a su papá Mauricio, está hermosa”, “Qué preciosa está Kai, lo bueno es que sacó más de Mau que de los Derbez”, “Se parece a su papá”, “Kai se parece cada vez más a Mauricio, ya no es Derbez”, se lee.

¿De quién heredó los ojos azules la hija de Aislinn Derbez?

En 2018, nació Kailani Ochmann y de inmediato, los seguidores de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann comenzaron a cuestionarse por qué la pequeña tenía ojos azules.

Tras varios años de incógnita, la mamá de la actriz, Gabriela Michel acabó con el misterio en 2020 y reveló que los heredó de su familia.