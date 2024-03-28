Aislinn Derbez destapa, por fin, error que cometió en su relación con Mauricio Ochmann

Mauricio Ochmann encendió rumores de reconciliación al dedicarle un amoroso mensaje a su ex Aislinn Derbez en redes sociales. Tras la publicación, la hija de Eugenio Derbez publicó una grabación en la que destapó un error que tuvo en su matrimonio.

Fue durante un episodio de La Magia del Caos este 26 de marzo que la actriz reveló a su madrastra, Alessandra Rosaldo, todo lo que pasó y si es verdad que se arrepiente.

Aislinn Derbez dice cómo cambió junto a Mauricio Ochmann

La estrella de cine y televisión le confesó a la cantante que ella sufrió un cambio radical durante su relación y puso al papá de su hija Kailani como el centro de atención de su vida.

Aislinn Derbez aceptó que estaba “tan enamorada” y dispuesta a "dar la vida por su relación". Según contó, era tanto el amor que le profesaba a Mauricio Ochmann, que comenzó a ilusionarse con el matrimonio y la idea de formar una familia.

“A mí me daba igual casarme y tener hijos y cuando llegó él fue de ‘ya entendí cómo es querer casarte y tener hijos con esa persona’”, sentenció la actriz, quien precisó que tras contraer nupcias se descuidó y puso como prioridad a su esposo y la familia que formaron.

Tras el "error" que cometió durante su matrimonio, Aislinn Derbez también aceptó que comenzó a "parecerse mucho a Mauricio Ochmann".

“ A la mayoría nos da pánico que se vayan, que nos dejen o que se cumplan nuestros mayores miedos… Es un patrón que muchísimas mujeres tenemos, cómo pensamos que el convertirnos en esta mujer sumisa que gira alrededor de nuestra pareja, que sacrifica todo por la pareja, una mujer perfecta y para hacer todo lo que su hombre necesita, cómo eso nos va convirtiendo en algo que ni a nosotras ni a ellos les gusta”, expresó.

Aislinn Derbez se puso como prioridad tras divorcio de Mauricio Ochmann

Aislinn Derbez detalló que todo cambió cuando Mauricio Ochmann le pidió el divorcio, y que fue hasta ese momento que decidió ponerse como prioridad.

“Cuando yo me separo, cuando 'Mau' se quiere separar y yo no entendía nada, fue esta onda de me voy a poner a mí primero, ver qué se siente, ver quién soy… Me convertí en lo que siempre había querido ser”, expresó.

Tras las declaraciones de la actriz, Alessandra Rosaldo reveló que ella fue testigo de cómo cambió su hijastra y lo enamorada que estaba de Mauricio Ochmann.

“Cada vez que escucho la canción de tu boda me vuelve a dar tristeza… Diste todo y más. Vi cómo te convertiste en esa mujer que quería ser perfecta para él, que no podía fallar… Cuando llegó 'Mau' por primera vez sentiste cosas que no habías sentido, me dijiste ‘ya entendí lo que tú sentías, esa ilusión de la boda y del anillo’... Tú evitabas el conflicto a como diera lugar, yo sentía que tú hacías hasta lo imposible por complacerlo, darle lo que él necesitaba”, comentó.

La esposa de Eugenio Derbez aseguró que durante los años del matrimonio de Aislinn, ella se percató que su mayor miedo era perder al actor.

"Era fuerte ver cómo esa versión de 'Ais' estabas llena de miedo, me acuerdo perfecto, te daba mucho miedo perderlo, te daba mucho miedo no dar el ancho, eso era lo que yo percibía", expresó..

Fiel a su sentido del humor, Aislinn Derbez bromeó sobre la postura que tomó su madrastra, quien afirmó que hasta la fecha a ella le sigue conmoviendo la separación de la actriz.

“Tú lloraste más por mi separación que yo… No es que a ella le haya dolido más que a mí, sino que a ella le sigue doliendo, cuando a mí ya no, ella sigue llorando por mí cuando yo ya estoy feliz”, detalló.

La esposa de Eugenio Derbez afirmó que tras el divorcio, Aislinn Derbez "se reencontró".

“Eres otra, te rescataste, te vi sentirte morir y después te vi rescatarte a ti misma, resurgir, reinventarte y convertirte en la diosa que eres”, indicó en el podcast.

¿Por qué Eugenio Derbez sufrió con la llegada de Mauricio Ochmann?

Además de destapar el error que cometió en su matrimonio con Mauricio Ochmann, Aislinn Derbez reveló que su papá sufrió mucho cuando ella comenzó su relación con el actor, pues se alejó de él.

“Cuando realmente me logré salir de ese lugar (del lado de mi papá) fue cuando conocí a Mau… A mi papá le dolió un buen… Siempre me dice ‘desde que llegó él ya no eres la misma’”, afirmó.

La confesión de la actriz fue confirmada por Alessandra Rosaldo, quien reveló que el comediante no entendía que "hubiera otro hombre en la vida de su hija".