José Eduardo Derbez

José Eduardo Derbez responde a quienes lo acusan de no cuidar a su hija: así enfrenta críticas

El hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez no se quedó callado ante los señalamientos sobre que supuestamente no se hace cargo de Tessa, a quien deja al cuidado de una nana.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video José Eduardo Derbez se deja ver por primera vez con su bebé recién nacida y se lleva una sorpresa: video

José Eduardo Derbez respondió tajante a quienes lo acusan de no cuidar a su hija Tessa, quien llegó al mundo el 30 de junio pasado.

El actor no se quedó callado ante los cuestionamientos sobre si es verdad que tanto él como su novia Paola Dalay prefiere dejar a la bebé bajo el cuidado de una nana, quien estaría con ellos las 24 horas del día.

“Nosotros estamos ahí pegados a la bebé. Obviamente tenemos ayuda, pero no (la descuidamos). Estamos ahí pegados”, declaró a Berenice Ortiz el 3 de septiembre.

El intérprete de 32 años resaltó que no solo es él quien está al pendiente de la nieta de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez sino también Paola, por lo que lo tienen sin cuidado las críticas.

“Paola está ahí también todo el tiempo en lo que yo salgo a trabajar, pero mira, de todas maneras van a hablar; te ayuden o no te ayuden, van a hablar, así que hablen de todo lo que quieran”, subrayó.

Tessa nació el 30 de junio en la Ciudad de México.
Imagen José Eduardo Derbez Instagram / Paola Dalay Instagram


Por último, José Eduardo Derbez resaltó el gran trabajo que está haciendo su novia como mamá. Asimismo, reveló la razón por la que cuentan con el apoyo de una nana.

“¡Claro! Tanto ella como yo estamos ahí todo el tiempo pegados, haciendo lo mejor posible y bueno, obviamente pedimos ayuda porque somos papás primerizos y porque necesitamos esa ayuda”, sentenció.

A mediados de agosto, José Eduardo Derbez confesó en ‘De Primera Mano’ que, a pesar de que su novia estaba al pendiente de la pequeña Tessa, también contaban con el apoyo de una nana, quien se encontraba con ellos las 24 horas del día.

Esa misma ocasión, el protagonista de ‘Es por su bien’ (película que puedes ver en ViX) aseguró que, de no ser por la nana de la bebé, no habrían sobrevivido a sus primeros días como papás.

“Gracias a Dios cuento con Paola que me ayuda a estar con la niña. También tenemos una nana que nos ayuda, porque si no, las ojeras estarían muy sabrosas”, expuso entre risas.

