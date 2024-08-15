José Eduardo Derbez prepara el bautizo de su hija: su novia ventila que Tessa ya tiene madrina

Video José Eduardo Derbez se deja ver por primera vez con su bebé recién nacida y se lleva una sorpresa: video

José Eduardo Derbez está disfrutado al máximo su debut en la paternidad. A poco más de un mes del nacimiento de su hija Tessa, el actor confesó que, entre sus planes, está organizar un majestuoso bautizo para la pequeña, quien también es la primera nieta de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez.

Aunque entre sus planes estaba celebrarlo a finales de 2024, el bautizo de Tessa tendrá que esperar hasta el primer trimestre de 2025, según reveló en entrevista con ‘De Primera Mano’.

“ Este año ya no me da tiempo, o sea, sí quería, pero ya no me da tiempo, porque queremos hacer un señor bautizo, así choncho, sabroso”, detalló este 15 de agosto.

Por otro lado, José Eduardo Derbez confesó que, a pesar de que su novia está muy pendiente de su hija, ambos cuentan con el apoyo de una nana.

“Gracias a Dios cuento con Paola, que me ayuda a estar con la niña. También tenemos una nana que nos ayuda, porque si no, las ojeras estarían muy sabrosas”, expuso entre risas.

Tessa es la primera hija de José Eduardo y Paola Dalay. Imagen Paola Dalay / Instagram

Tessa ya tiene madrina de bautizo

A pesar de que José Eduardo Derbez dejó claro que el bautizo de Tessa posiblemente se celebraría hasta marzo del próximo año, Paola Dalay reveló algunos detalles de este momento en sus redes sociales.

La noche del 23 de junio, tan solo una semana antes de que Tessa llegara al mundo, la modelo reveló en su canal de difusión de Instagram que la bebé ya tenía madrina de bautizo.

“Ya tenemos madrina”, celebró Paola. “¿Quién creen que sea? Hagan sus apuestas”, agregó en la publicación que estuvo acompañada de la imagen de un mameluco con la frase “¿Quieres ser mi madrina de bautizo?”.

Tessa ya tiene madrina de bautizo, así lo reveló Paola Dalay. Imagen Paola Dalay / Instagram



José Eduardo Derbez y Paola Dalay se convirtieron en papás el 30 de junio con el nacimiento de Tessa. La pequeña es nieta de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez.