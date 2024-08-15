José Eduardo Derbez

José Eduardo Derbez prepara el bautizo de su hija: su novia ventila que Tessa ya tiene madrina

Entre los planes del hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez está organizar un majestuoso bautizo para su primogénita, quien desde antes de nacer ya tendría madrina.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video José Eduardo Derbez se deja ver por primera vez con su bebé recién nacida y se lleva una sorpresa: video

José Eduardo Derbez está disfrutado al máximo su debut en la paternidad. A poco más de un mes del nacimiento de su hija Tessa, el actor confesó que, entre sus planes, está organizar un majestuoso bautizo para la pequeña, quien también es la primera nieta de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez.

Aunque entre sus planes estaba celebrarlo a finales de 2024, el bautizo de Tessa tendrá que esperar hasta el primer trimestre de 2025, según reveló en entrevista con ‘De Primera Mano’.

PUBLICIDAD

Este año ya no me da tiempo, o sea, sí quería, pero ya no me da tiempo, porque queremos hacer un señor bautizo, así choncho, sabroso”, detalló este 15 de agosto.

Por otro lado, José Eduardo Derbez confesó que, a pesar de que su novia está muy pendiente de su hija, ambos cuentan con el apoyo de una nana.

Más sobre José Eduardo Derbez

Eugenio Derbez cumple 64 años y sus hijos lo celebran de peculiar forma (se transformaron en él)
2 mins

Eugenio Derbez cumple 64 años y sus hijos lo celebran de peculiar forma (se transformaron en él)

Univision Famosos
José Eduardo Derbez pide a su papá que reaccione así a preguntas sobre la boda falsa con su mamá
1:01

José Eduardo Derbez pide a su papá que reaccione así a preguntas sobre la boda falsa con su mamá

Univision Famosos
¿José Eduardo Derbez estuvo a punto de casarse en Las Vegas? Por esto se habría arrepentido
2 mins

¿José Eduardo Derbez estuvo a punto de casarse en Las Vegas? Por esto se habría arrepentido

Univision Famosos
José Eduardo Derbez y su novia no se casarán, ni siquiera por su hija: las razones
0:59

José Eduardo Derbez y su novia no se casarán, ni siquiera por su hija: las razones

Univision Famosos
¿José Eduardo Derbez está esperando otro bebé con su novia? Mhoni Vidente da detalles
1 mins

¿José Eduardo Derbez está esperando otro bebé con su novia? Mhoni Vidente da detalles

Univision Famosos
Le ponen límite a Victoria Ruffo para ver a su nieta y así reacciona
0:47

Le ponen límite a Victoria Ruffo para ver a su nieta y así reacciona

Univision Famosos
¿Vicky Ruffo no fue al cumpleaños de su nieta?: revelan fotos de la fiesta y detalle llama la atención
1 mins

¿Vicky Ruffo no fue al cumpleaños de su nieta?: revelan fotos de la fiesta y detalle llama la atención

Univision Famosos
Nieta de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez cumple su primer año: no creerás a quién se parece
2 mins

Nieta de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez cumple su primer año: no creerás a quién se parece

Univision Famosos
¿A Victoria Ruffo le gustaría volver a ver a Eugenio Derbez?: ella responde contundente
0:48

¿A Victoria Ruffo le gustaría volver a ver a Eugenio Derbez?: ella responde contundente

Univision Famosos
José Eduardo Derbez desmiente a su padre y aclara quién le compra los costosos lentes que usa
1:02

José Eduardo Derbez desmiente a su padre y aclara quién le compra los costosos lentes que usa

Univision Famosos

“Gracias a Dios cuento con Paola, que me ayuda a estar con la niña. También tenemos una nana que nos ayuda, porque si no, las ojeras estarían muy sabrosas”, expuso entre risas.

Tessa es la primera hija de José Eduardo y Paola Dalay.
Tessa es la primera hija de José Eduardo y Paola Dalay.
Imagen Paola Dalay / Instagram

Tessa ya tiene madrina de bautizo

A pesar de que José Eduardo Derbez dejó claro que el bautizo de Tessa posiblemente se celebraría hasta marzo del próximo año, Paola Dalay reveló algunos detalles de este momento en sus redes sociales.

La noche del 23 de junio, tan solo una semana antes de que Tessa llegara al mundo, la modelo reveló en su canal de difusión de Instagram que la bebé ya tenía madrina de bautizo.

“Ya tenemos madrina”, celebró Paola. “¿Quién creen que sea? Hagan sus apuestas”, agregó en la publicación que estuvo acompañada de la imagen de un mameluco con la frase “¿Quieres ser mi madrina de bautizo?”.

Tessa ya tiene madrina de bautizo, así lo reveló Paola Dalay.
Tessa ya tiene madrina de bautizo, así lo reveló Paola Dalay.
Imagen Paola Dalay / Instagram


José Eduardo Derbez y Paola Dalay se convirtieron en papás el 30 de junio con el nacimiento de Tessa. La pequeña es nieta de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez.


Relacionados:
José Eduardo DerbezHijos de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papá Soltero
Gratis
Instintos
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
Laura Bozzo
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD