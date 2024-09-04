Victoria Ruffo

Victoria Ruffo dice que “hay niveles” al hablar de los Derbez: “No me aguantarían”

La actriz se sinceró acerca de una posible convivencia con Eugenio Derbez, su esposa y sus hijos. Los actores se reencontraron recientemente tras años distanciados pese a ser padres de José Eduardo.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino

A finales de junio, gracias al nacimiento de su nieta Tessa, Victoria Ruffo y Eugenio Derbez se encontraron por primera vez tras años distanciados luego de haberse peleado debido a su separación.

PUBLICIDAD

“Nos dimos un abrazo”, reveló el actor acerca de la reunión, esto en entrevista para ‘De primera mano’ el 1 de julio.

Desde ese momento, la expareja ha sido cuestionada acerca de cómo sería ahora su convivencia e incluso si acerca de si cabría la posibilidad de que trabajaran juntos.

Victoria Ruffo externa que “hay niveles” entre ella y los Derbez

Este miércoles 4 de septiembre, Victoria Ruffo estuvo como invitada en Despierta América, donde Alan Tacher y Karla Martínez le preguntaron si se uniría a la serie ‘De viaje con los Derbez’.

Más sobre Victoria Ruffo

‘Hijo’ de Victoria Ruffo se casa: así fue la boda religiosa, los vestidos de la novia y más
0:59

‘Hijo’ de Victoria Ruffo se casa: así fue la boda religiosa, los vestidos de la novia y más

Univision Famosos
José Eduardo Derbez pide a su papá que reaccione así a preguntas sobre la boda falsa con su mamá
1:01

José Eduardo Derbez pide a su papá que reaccione así a preguntas sobre la boda falsa con su mamá

Univision Famosos
Mellizos de Victoria Ruffo cumplen 21 años ¿se parecen a ella?
0:43

Mellizos de Victoria Ruffo cumplen 21 años ¿se parecen a ella?

Univision Famosos
Reportan que Maribel Guardia habría sido diagnosticada con “leucemia” y así reacciona
1:08

Reportan que Maribel Guardia habría sido diagnosticada con “leucemia” y así reacciona

Univision Famosos
Le ponen límite a Victoria Ruffo para ver a su nieta y así reacciona
0:47

Le ponen límite a Victoria Ruffo para ver a su nieta y así reacciona

Univision Famosos
¿A Victoria Ruffo le gustaría volver a ver a Eugenio Derbez?: ella responde contundente
0:48

¿A Victoria Ruffo le gustaría volver a ver a Eugenio Derbez?: ella responde contundente

Univision Famosos
Victoria Ruffo aclara si está delicada de salud y por qué usa silla de ruedas
2 mins

Victoria Ruffo aclara si está delicada de salud y por qué usa silla de ruedas

Univision Famosos
Victoria Ruffo habla como nunca sobre su matrimonio: ¿está separada de Omar Fayad?
0:56

Victoria Ruffo habla como nunca sobre su matrimonio: ¿está separada de Omar Fayad?

Univision Famosos
¿Eugenio Derbez fue buen papá? Victoria Ruffo no se guarda nada y así responde
1 mins

¿Eugenio Derbez fue buen papá? Victoria Ruffo no se guarda nada y así responde

Univision Famosos
Eugenio Derbez revela que José Eduardo no paga por extravagantes lentes: Victoria Ruffo estaría detrás
1:20

Eugenio Derbez revela que José Eduardo no paga por extravagantes lentes: Victoria Ruffo estaría detrás

Univision Famosos

En dicho programa, Eugenio Derbez, su esposa, Alessandra Rosaldo, y sus hijos, Aislinn, José Eduardo, Vadhir y Aitana, muestran lo que hacen cuando visitan algún destino turístico.

“Yo sí, pero creo que ellos no me aguantarían”, respondió la protagonista de telenovelas como ‘Corona de lágrimas’, que puedes ver aquí en ViX.

“Porque mi forma de ser no va con la de ellos”, indicó al respecto del motivo por el cual considera que no la soportarían.

Su retoño sería el único con el que podría estar bien: “José Eduardo y yo sí, les haríamos la vida de cuadritos, imposible, a todos”.

Tacher le preguntó entonces si modificaría su opinión a cambio de algo, por lo que Ruffo respondió honestamente.

“No, la verdad cotorreamos mucho con eso, pero es imposible, digo, es ‘De viaje con los Derbez’”, explicó para ser clara.

Sacando a relucir su excelente sentido del humor, ella agregó: “Si yo fuera sería ‘Un viaje con la Ruffo’ y, entonces, si quieren venir con mucho gusto yo los invito”.

“Porque hay niveles en esta vida, eh”, sumó, ocasionando las risas de los presentadores. “Pero, de ‘a grapa’, yo sí no pago nada”.

PUBLICIDAD

¿Victoria Ruffo recibió invitación para ‘De Viaje con los Derbez’?

La tarde de este 3 de septiembre, José Eduardo Derbez reveló si su mamá está considerada para integrarse al ‘show’ que estelariza con su papá y demás familia.

“No, se llama ‘De viaje con los Derbez’, no entiendo cuál es la necesidad de meter a todas las mamás”, declaró ante la cámara de la reportera Berenice Ortiz.

“No se le ha invitado”, finalmente desveló el comediante, quien afirmó que sus papás actualmente sostienen una relación “muy bien”.

Relacionados:
Victoria RuffoEugenio DerbezJosé Eduardo DerbezPolémicas de famososHijos de famososCelebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
PRI: Crónica del fin
Gratis
Premios Juventud 2025
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD