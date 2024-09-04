Victoria Ruffo dice que “hay niveles” al hablar de los Derbez: “No me aguantarían”

A finales de junio, gracias al nacimiento de su nieta Tessa, Victoria Ruffo y Eugenio Derbez se encontraron por primera vez tras años distanciados luego de haberse peleado debido a su separación.

“Nos dimos un abrazo”, reveló el actor acerca de la reunión, esto en entrevista para ‘De primera mano’ el 1 de julio.

Desde ese momento, la expareja ha sido cuestionada acerca de cómo sería ahora su convivencia e incluso si acerca de si cabría la posibilidad de que trabajaran juntos.

Victoria Ruffo externa que “hay niveles” entre ella y los Derbez

Este miércoles 4 de septiembre, Victoria Ruffo estuvo como invitada en Despierta América, donde Alan Tacher y Karla Martínez le preguntaron si se uniría a la serie ‘De viaje con los Derbez’.

En dicho programa, Eugenio Derbez, su esposa, Alessandra Rosaldo, y sus hijos, Aislinn, José Eduardo, Vadhir y Aitana, muestran lo que hacen cuando visitan algún destino turístico.

“Yo sí, pero creo que ellos no me aguantarían”, respondió la protagonista de telenovelas como ‘Corona de lágrimas’, que puedes ver aquí en ViX.

“Porque mi forma de ser no va con la de ellos”, indicó al respecto del motivo por el cual considera que no la soportarían.

Su retoño sería el único con el que podría estar bien: “José Eduardo y yo sí, les haríamos la vida de cuadritos, imposible, a todos”.

Tacher le preguntó entonces si modificaría su opinión a cambio de algo, por lo que Ruffo respondió honestamente.

“No, la verdad cotorreamos mucho con eso, pero es imposible, digo, es ‘De viaje con los Derbez’”, explicó para ser clara.

Sacando a relucir su excelente sentido del humor, ella agregó: “Si yo fuera sería ‘Un viaje con la Ruffo’ y, entonces, si quieren venir con mucho gusto yo los invito”.

“Porque hay niveles en esta vida, eh”, sumó, ocasionando las risas de los presentadores. “Pero, de ‘a grapa’, yo sí no pago nada”.

¿Victoria Ruffo recibió invitación para ‘De Viaje con los Derbez’?

La tarde de este 3 de septiembre, José Eduardo Derbez reveló si su mamá está considerada para integrarse al ‘show’ que estelariza con su papá y demás familia.

“No, se llama ‘De viaje con los Derbez’, no entiendo cuál es la necesidad de meter a todas las mamás”, declaró ante la cámara de la reportera Berenice Ortiz.