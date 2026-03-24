José Ángel Bichir José Ángel Bichir reaparece en nuevas fotos: así luce tras accidente que casi le cuesta la vida El actor comenzó un tratamiento odontológico para recuperar los dos dientes que perdió tras caer desde un tercer piso durante una crisis de salud.



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Video José Ángel Bichir deja ver cómo va su recuperación tras caer del tercer piso de un edificio

José Ángel Bichir reapareció en nuevas fotografías tras sufrir un accidente que casi le cuesta la vida. El actor cayó desde un tercer piso durante una crisis de salud el pasado 13 de marzo.

A través de las redes de Televisa Espectáculos fueron compartidas algunas imágenes del actor que revelan que ha comenzado un tratamiento odontológico para recuperar los dos dientes que perdió en el incidente que lo mantuvo algunos días hospitalizado.

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“A su increíble recuperación integral, José Ángel ha sumado a la doctora Bueno para atender las secuelas odontológicas que tuvo tras su accidente hace unos días”, informaron este 23 de marzo.

Así reapareció José Ángel Bichir. Imagen Televisa Espectáculos / Instagram



Aunque no se dieron más detalles sobre el tratamiento de José Ángel Bichir, en las imágenes se le puede ver al actor portando un cabestrillo que mantiene inmovilizado uno de sus brazos, así como como una bota que serviría para la fractura que lleva en el talón.

Mientras que en una fotografía más, compartida por el periodista Emilio Morales, se le puede ver al exnovio de Belinda con ligeras cicatrices sobre su rostro, tanto en ceja, labios y nariz, donde, según explicó su mamá, Patricia Pascual, también tuvo una fractura.

No entiende “muy bien qué pasó”

El 16 de marzo, José Ángel Bichir fue dado de alta del hospital. En sus primeras declaraciones, el hijo de Odiseo Bichir aseguró estar tratando de entender lo que había sucedido con él.

“Estoy todavía muy mareado, muy somnoliente y todavía no estoy muy consciente, pero les agradezco mucho estar presentes. Les agradezco mucho la atención y la preocupación (…) por este suceso tan desagradable y tan molesto para mí y para mi familia”, expresó ante las cámaras de ‘Ventaneando’.

El actor se recupera tras el accidente que sufrió. Imagen José Ángel Bichir / Instagram