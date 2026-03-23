José Ángel Bichir

Yolanda Ventura revela cómo está su hijastro José Ángel Bichir tras su caída desde un tercer piso

La actriz de Fuego Ardiente habló de la importancia de darle visibilidad a la salud mental luego del incidente que sufrió su hijastro, José Ángel Bichir, tras caer desde un tercer piso durante una crisis de salud.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
add
Síguenos en Google
Video Exnovia de José Ángel Bichir pide que le pregunten a Belinda sobre la salud mental del actor

Yolanda Ventura reveló cómo está su hijastro, José Ángel Bichir, tras caer desde el tercer piso de un edificio, ubicado en la Ciudad de México, el pasado 13 de marzo.

Durante un encuentro con la prensa mexicana, la actriz de telenovelas, como Fuego Ardiente y Pienso en ti, habló sobre la importancia de darle visibilidad a la salud mental, luego de que su hijastro fuera dado de alta tras resultar con algunas fracturas y la pérdida de dos dientes.

PUBLICIDAD

Más sobre José Ángel Bichir

Exnovia de José Ángel Bichir pide que le pregunten a Belinda sobre la salud mental del actor
0:55

Exnovia de José Ángel Bichir pide que le pregunten a Belinda sobre la salud mental del actor

Univision Famosos
Exnovia de José Ángel Bichir rompe el silencio tras caída del actor desde un tercer piso
1:06

Exnovia de José Ángel Bichir rompe el silencio tras caída del actor desde un tercer piso

Univision Famosos
Mónica Noguera hace fuerte llamado sobre hijo de Odiseo Bichir tras caer de tercer piso
0:36

Mónica Noguera hace fuerte llamado sobre hijo de Odiseo Bichir tras caer de tercer piso

Univision Famosos
Primeras declaraciones e imágenes del hijo de Odiseo Bichir traes caer desde un tercer piso
0:35

Primeras declaraciones e imágenes del hijo de Odiseo Bichir traes caer desde un tercer piso

Univision Famosos
José Ángel, hijo de Odiseo Bichir, habla tras caer desde un tercer piso: esto dijo
3 mins

José Ángel, hijo de Odiseo Bichir, habla tras caer desde un tercer piso: esto dijo

Univision Famosos
Familia de José Ángel Bichir rompe el silencio tras accidente: revelan qué le pasó realmente al actor
3 mins

Familia de José Ángel Bichir rompe el silencio tras accidente: revelan qué le pasó realmente al actor

Univision Famosos
¿Quién es José Ángel Bichir, actor y exnovio de Belinda, que habría intentado quitarse la vida?
2 mins

¿Quién es José Ángel Bichir, actor y exnovio de Belinda, que habría intentado quitarse la vida?

Univision Famosos
Actor José Ángel Bichir, ex de Belinda, habría atentado contra su vida: lo que se sabe
0:55

Actor José Ángel Bichir, ex de Belinda, habría atentado contra su vida: lo que se sabe

Univision Famosos
Actor José Ángel Bichir, ex de Belinda, habría intentado quitarse la vida: esto se sabe de su estado de salud
1 mins

Actor José Ángel Bichir, ex de Belinda, habría intentado quitarse la vida: esto se sabe de su estado de salud

Univision Famosos

“Qué bueno que le demos visibilidad, que entendamos que la salud mental es igual que la salud del cuerpo físico y que se le debe dar la misma importancia y la misma visibilidad”, declaró a ‘Ventaneando’ este 23 de marzo.

“José Ángel está bien. José Ángel está cobijado por su familia, está saliendo adelante, tiene que salir adelante, la rehabilitación será larga, pero lo importante siempre, de esto, una, que estamos vivimos, y dos, que estamos unidos, que tiene su familia y que no lo vamos a dejar solo”, destacó.

Por otro lado, la exintegrante de Parchis señaló que, aunque lo que ocurrió con José Ángel fue “un golpe duro” para la dinastía Bichir, en este momento están tratando de contenerlo para que pueda salir adelante, en especial sus padres, el actor Odiseo Bichir y Patricia Pascual.

“Tanto Paty, como Odiseo, (están) ahí con él. Agradeciendo que su hijo está vivo y cuidándolo. Anoche se quedó a dormir con él y el show debe de continuar y porque las cosas hay que pagarlas… fue un golpe duro, pero pues también estamos para él. Yo, pues soy su pareja (de Odiseo), soy su mujer, y ahí estoy para contenerlo, ayudarlo y amarlo”, expresó.

¿Cómo se lleva Yolanda Ventura con su hijastro?

Finalmente, la esposa de Odiseo Bichir se refirió a su relación con José Ángel Bichir, a quien conoce desde hace más de 15 años.

“Lo quiero mucho a José, mucho. Mi hijo lo quiere muchísimo. Quiero mucho a los hijos de mi marido, tanto a Rosaura como a José…”, dijo.

“La familia Bichir está muy unida y en la familia Bichir siempre están… estamos, porque me considero parte de, los unos para los otros, y eso es importante. Cuando las cosas no están bien, la familia siempre nos contiene”, sentenció.

Relacionados:
José Ángel BichirFamososTelenovelasSalud Mental

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Un hombre por semana
Polen
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX