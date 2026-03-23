José Ángel Bichir Yolanda Ventura revela cómo está su hijastro José Ángel Bichir tras su caída desde un tercer piso La actriz de Fuego Ardiente habló de la importancia de darle visibilidad a la salud mental luego del incidente que sufrió su hijastro, José Ángel Bichir, tras caer desde un tercer piso durante una crisis de salud.



Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.



Video Exnovia de José Ángel Bichir pide que le pregunten a Belinda sobre la salud mental del actor

Yolanda Ventura reveló cómo está su hijastro, José Ángel Bichir, tras caer desde el tercer piso de un edificio, ubicado en la Ciudad de México, el pasado 13 de marzo.

Durante un encuentro con la prensa mexicana, la actriz de telenovelas, como Fuego Ardiente y Pienso en ti, habló sobre la importancia de darle visibilidad a la salud mental, luego de que su hijastro fuera dado de alta tras resultar con algunas fracturas y la pérdida de dos dientes.

PUBLICIDAD

“Qué bueno que le demos visibilidad, que entendamos que la salud mental es igual que la salud del cuerpo físico y que se le debe dar la misma importancia y la misma visibilidad”, declaró a ‘Ventaneando’ este 23 de marzo.

“José Ángel está bien. José Ángel está cobijado por su familia, está saliendo adelante, tiene que salir adelante, la rehabilitación será larga, pero lo importante siempre, de esto, una, que estamos vivimos, y dos, que estamos unidos, que tiene su familia y que no lo vamos a dejar solo”, destacó.

Por otro lado, la exintegrante de Parchis señaló que, aunque lo que ocurrió con José Ángel fue “un golpe duro” para la dinastía Bichir, en este momento están tratando de contenerlo para que pueda salir adelante, en especial sus padres, el actor Odiseo Bichir y Patricia Pascual.

“Tanto Paty, como Odiseo, (están) ahí con él. Agradeciendo que su hijo está vivo y cuidándolo. Anoche se quedó a dormir con él y el show debe de continuar y porque las cosas hay que pagarlas… fue un golpe duro, pero pues también estamos para él. Yo, pues soy su pareja (de Odiseo), soy su mujer, y ahí estoy para contenerlo, ayudarlo y amarlo”, expresó.

¿Cómo se lleva Yolanda Ventura con su hijastro?

Finalmente, la esposa de Odiseo Bichir se refirió a su relación con José Ángel Bichir, a quien conoce desde hace más de 15 años.

“Lo quiero mucho a José, mucho. Mi hijo lo quiere muchísimo. Quiero mucho a los hijos de mi marido, tanto a Rosaura como a José…”, dijo.