Hijos de famosos José Ángel, hijo de Odiseo Bichir, habla tras caer desde un tercer piso: esto dijo José Ángel Bichir rompió el silencio a su salida del hospital. El actor fue dado de alta tras caer desde el tercer piso de un edificio en la Ciudad de México de manera accidental. “Todavía no estoy muy consciente”, dijo.

Video Odiseo Bichir rompe el silencio luego de que su hijo actor cayera desde un tercer piso

José Ángel Bichir dio sus primeras declaraciones tras caer desde el tercer piso de un edificio en la Ciudad de México, el viernes 13 de marzo.

Este lunes 16 de marzo, el hijo del actor Odiseo Bichir fue dado de alta del hospital luego de resultar con fractura de talón, clavícula y nariz, así como la pérdida de dos dientes, según compartió su madre, Patricia Pascual a ‘Sale el Sol’ el mismo día del accidente.

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“Estoy todavía muy mareado, muy somnoliente y todavía no estoy muy consciente, pero les agradezco mucho estar presentes. Les agradezco mucho la atención y la preocupación (…) por este suceso tan desagradable y tan molesto para mí y para mi familia”, expresó ante las cámaras de ‘Ventaneando’.

Con semblante tranquilo y acompañado de sus papás, el actor, Odiseo Bichir y su madre, Patricia Pascual, José Ángel aseguró sentirse todavía “muy mal” y tratando de entender lo que había sucedido.

“Estoy muy mal. Sí, me siento muy mal, la verdad. No entiendo muy bien que ha pasado y qué está pasando… Es como despertar de un sueño y no entender muy bien qué pasó y todo eso”, explicó.

Así fue captado José Ángel Bichir a su salida del hospital. Imagen Ventaneando / Instagram



Aunque José Ángel Bichir no dio más detalles sobre su estado de salud ni lo sucedido la tarde que “cayó por una ventana” a consecuencia de “una crisis de salud”, adelantó que, probablemente, tomaría terapia para continuar con su recuperación.

“Sí, indiscutiblemente sí (seguiré con terapia). Sí, me imagino que sí. Muchas gracias a todos por estar aquí, por el tiempo y que estén bien todos en casa”, sentenció.

¿Qué le pasó a José Ángel Bichir?

José Ángel Bichir “fue hallado en la parte baja de un complejo de departamentos”, ubicado en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, de manera inconsciente, tras caer desde un tercer piso, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana en un comunicado.

Ante especulaciones sobre un presunto intento de quitarse la vida, la familia de José Ángel BIchir dio a conocer que el intérprete, de 38 años, “cayó por una ventana” durante una crisis de salud.

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“Con el alma abierta y el corazón estremecido, la familia Bichir se dirige a ustedes para compartir lo que realmente ocurrió con nuestro amado hermano e hijo, José Ángel Bichir, y para tender un puente de empatía en unos tiempos que, como humanidad, nos están exigiendo mirarnos con otros ojos”, expresaron el 13 de marzo en un comunicado.

“En este contexto tan delicado, queremos compartir con ustedes que hoy 13 de marzo del 2026, José Ángel sufrió una crisis profunda. Quienes no han vivido una experiencia cercana con la fragilidad de la mente quizás no puedan dimensionar lo que esto significa: es una tormenta interna que nubla la realidad, que distorsiona todo. En medio de esa tormenta, nuestro amado José Ángel cayó por una ventana. No fue un acto voluntario, no fue una decisión consciente. Fue un accidente provocado por una crisis de salud, tan real y tan seria como cualquier emergencia médica”, explicaron.

Mientras que en otra parte del texto dieron a conocer que el exnovio de Belinda “estaba vivo y fuera de peligro”.

“Está recibiendo atención médica especializada. Está rodeado de su familia, que no lo ha soltado ni un segundo. Y en medio de este dolor, agradecemos infinitamente a todas las personas que nos han escrito con genuina preocupación”, concluyeron.