Jorge Salinas dice que “no ayuda” a Elizabeth Álvarez a criar a sus hijos: “Hago lo que tengo que hacer”

Jorge Salinas se pronunció acerca de su labor como padre al lado de Elizabeth Álvarez, con quien comparte a sus mellizos Máxima y León.

El actor dejó claro que no considera que apoye a su esposa en la crianza de los pequeños de ocho años, pues es su responsabilidad hacerlo.

Jorge Salinas “no ayuda” a Elizabeth Álvarez a criar a sus hijos

En el marco por el Día de las Madres, que se celebró el pasado fin de semana, Jorge Salinas reconoció a Elizabeth Álvarez.

“Es una mamá excepcional, entregada. (…) Mi mujer es el alma de la familia y se lo aplaudo, se lo agradezco y la disfruto porque estoy con mis hijos”, dijo ante medios de comunicación como El Gordo y La Flaca el 11 de mayo.

Al ser cuestionado sobre cómo contribuye con la actriz en las “labores del hogar”, él refutó de inmediato: “No, no, no. Yo no ayudo a Elizabeth, yo hago lo que tengo que hacer”.

“¿Cómo que la mujer es la responsable? No. Los seres humanos somos responsables de criar y de atender, y amar y respetar a nuestros hijos, y a los que no lo son”, externó.

“Todos debemos hacer las labores domésticas del hogar, y el trabajo y aportar en la casa y tener tiempo para escuchar a nuestros hijos y orientarlos. Somos una pareja”, agregó.

El protagonista de telenovelas como ‘Fuego en la sangre’, que puedes ver aquí en ViX, recalcó que, de todos los retoños que tiene, Máxima y León son con los que más ha convivido.

“De los seis chamacos, (ellos) son con los dos con los que he estado más años juntos, y apenas tienen ocho”, indicó.

Salinas procreó a su primogénita, Gabriella, con Adriana Cataño. Posteriormente, tuvo a Jorge Emilio y Santiago con Fátima Boggio.

Producto de una relación extramarital con Andrea Noli nació Valentina, a quien el intérprete apenas reconoció públicamente en agosto de 2022.

Jorge Salinas trata de ser “un papá presente”

El pasado mes de febrero, Jorge Salinas precisamente habló del vínculo que ahora mantiene con Valentina Noli, de 17 años.

“Tengo mucha información que, evidentemente, no voy a compartir. Pero procuro (estar al tanto de todo). Siempre hay cosas nuevas”, comentó a la prensa.

Él afirmó que aunque “jamás” ha sido un padre celoso, sí intenta “estar pendiente de lo que sucede” con sus hijas, refiriéndose principalmente a cuando ellas tienen novio.