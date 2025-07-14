Andrea Noli habla sobre su relación extramarital con Jorge Salinas: “Estoy orgullosa de lo que pasó”

Video Andrea Noli habla del acercamiento de Jorge Salinas a su hija: ¿ya lo perdonó?

Andrea Noli recordó el amorío que mantuvo con Jorge Salinas mientras él estaba casado con Fátima Boggio, del cual nació la hija que tienen en común, Valentina.

Ahora, que presumiblemente su vínculo con el actor se encuentra en paz, después de que él reconociera a su retoño y entablara una relación con ella, la actriz reflexionó sobre lo sucedido.

¿Andrea Noli se arrepiente de su infidelidad con Jorge Salinas?

Fue en entrevista para ‘Ventaneando’ que Andrea Noli habló de cómo comenzó su idilio con Jorge Salinas, alrededor de 2005.

“[Lo conocí] por Alexis [Ayala], cuando estábamos haciendo la obra de ‘Engáñame si quieres’. Era un hombre encantador, estaba en una época maravillosa”, dijo.

“Yo estaba muy joven y muy… pues, era fácil enamorarme en aquel entonces”, añadió, refiriéndose al nexo que establecieron.

Al ser cuestionada directamente por Pati Chapoy acerca de si “no pensó” en que él tenía un matrimonio, la modelo se sinceró:

“Sí, pero la verdad es que en aquel entonces… no le resté importancia, no pensé que fuera… estupidez de la edad, no te lo voy a negar”.

“Es algo que uno a veces hace sin pensar en las consecuencias, pero cuando supe que estaba embarazada, fue… y tomé la decisión de seguir adelante, que iba sola, porque yo desde ese momento lo supe y asumí mi responsabilidad”, aseveró.

En ese sentido, Andrea sentenció: “Hoy en día estoy orgullosa de todo lo que pasó, no volvería a cometer el mismo error, eso sí sería una parte, que no me gustaría lastimar nunca más a otra mujer o a una familia”.

Andrea Noli agradecida por lo que vivió con Jorge Salinas

Andrea Noli detalló que cuando quedó en espera de su bebé, sí se le informó a Jorge Salinas, quien quedó en “shock”.

Ella afirmó que, en medio del escándalo que se generó, logró “entrar en una burbuja” ya que sí la atacaron “muchísimo”.

“Pero, por otro lado, me fortalecí mucho también y afiancé eso que estaba sintiendo que, para mí, estar embarazada y luego tener a Valentina me expandió el corazón, aprendí a amar de una manera que no conocía, y eso a la vez me dio mucha autoestima”, expuso.

Asimismo, Noli admitió que, a la distancia, considera que, la manera en la que se dieron los hechos resultó ser lo indicado para los tres.

“Agradezco, al final de cuentas, cómo se han dado las cosas. Agradezco el tiempo en que no hubo acercamiento porque ahora entiendo por qué ha sido… y es que ha sido lo mejor que pudo pasar”, explicó.

“Hoy en día ya todo está acomodado, ya todo está en su lugar. Valentina está muy contenta con eso, se cerró un ciclo, se abrió otro, pero que ya no me corresponde a mí, ya es de ellos dos”, sumó.

Andrea puntualizó que actualmente Salinas se está haciendo cargo “como debe de ser” de las “necesidades” que tiene la adolescente, quien está estudiando en Madrid, España.