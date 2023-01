Jorge Salinas rompe el silencio, ¿fue infiel con su nutrióloga y Elizabeth Álvarez lo echó de casa?

"Quiero que quede muy claro, yo no he tenido, ni tengo una relación fuera de mi matrimonio, no la tengo y nunca la he tenido. Les pido por favor que paren este tema mediático, que no va a llegar a nada, lo que tengo es puro amor a mi familia, respeto a mi mujer y amor para Elizabeth. Reitero nuevamente, no tengo ninguna relación extramarital ni la he tenido, muchas gracias", dijo tajantemente el actor de 54 años, reportó la periodista Berenice Ortiz en su canal de YouTube.