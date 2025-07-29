Valentina Noli

Hija de Andrea Noli y Jorge Salinas habla de la relación con su papá tras 17 años sin estar en contacto

Valentina Noli compartió cómo es en realidad el vínculo que ahora mantiene con el actor, quien la reconoció públicamente como su retoño hasta que cumplió los 16 años.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Andrea Noli habla del acercamiento de Jorge Salinas a su hija: ¿ya lo perdonó?

Valentina, hija de Andrea Noli y Jorge Salinas, habló como nunca de la relación que ahora mantiene con su papá, quien la reconoció luego de 16 años sin siquiera tener contacto con ella.

Fue en agosto de 2022 cuando el actor incluyó públicamente como parte de sus retoños a la adolescente, fruto de su romance extramarital con la actriz. Meses más tarde, entablaron finalmente conexión.

Hija de Jorge Salinas y Andrea Noli habla de su vínculo con él

A tiempo de haber iniciado su nexo con Jorge Salinas, Valentina Noli reveló cómo marcha en realidad todo entre ellos.

“Muy bien, la verdad, sí, y poco a poco pues vamos construyendo”, dijo en entrevista para ‘Ventaneando’, transmitida este 28 de julio.

La adolescente, de 18 años, confesó que uno de los inconvenientes en este proceso es la distancia ya que ella está radicando en España, mientras que su padre está establecido en México.

“Obviamente no es algo del día a la mañana y justamente más ahora que no vivo acá pues está más complicado, la diferencia de horario y todo eso”, explicó.

“Pero, definitivamente es una relación fructífera que está poco a poco encaminándose a algo muy muy bonito”, señaló al respecto.

La joven aprovechó el momento para reconocer que su acercamiento con Salinas se dio gracias a la esposa de este, Elizabeth Álvarez.

“Yo no podría estar más agradecida por Elizabeth, que fue gran parte de la que abrió este camino; por mi mamá, obviamente, por ser una mujer ejemplar y por Jorge también, 100 %, porque no ha sido más que ser generoso conmigo, ser amable, ser cariñoso”, externó.

Ella detalló que “el resto de la familia” son “todos un amor” y no descartó convivir más frecuentemente con sus hermanos.

Jorge tiene otros cinco retoños, Gabriella Cataño (cuya madre es Adriana Cataño), Jorge y Santiago (a quienes procreó con Fátima Boggio), y Máxima y León, los pequeños que tiene con Álvarez.

Andrea Noli feliz por la relación de su hija con Jorge Salinas

En enero, Andrea Noli se sinceró acerca de lo que piensa de que Jorge Salinas al fin se reuniera con Valentina.
“Ha sido algo por lo que trabajamos durante todos estos años, yo y ella y Jorge y su familia, por su lado. Ha sido un extraordinario regalo”, enunció, según Hola.

“Ellos ahora tienen su contacto y su comunicación y yo no puedo estar más feliz. Están reconstruyendo su relación desde cero y me parece eso maravilloso”, compartió.

