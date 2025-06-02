Jorge Salinas

Jorge Salinas revela que fue víctima de una privación de la libertad: esto dijo al respecto

El intérprete habló por primera vez del episodio que atravesó en el pasado. Previamente, él se pronunció en contra de la inseguridad que se vive en México, donde él reside con su familia.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video Jorge Salinas en polémica por encuentro con la prensa: no quiere dar entrevistas a ‘youtubers’

Jorge Salinas reveló reciente e inesperadamente que fue privado de su libertad.

El actor compartió la lamentable experiencia en un encuentro con la prensa mexicana en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

PUBLICIDAD

Jorge Salinas destapa que fue secuestrado

El esposo de Elizabeth Álvarez fue cuestionado sobre una dinámica en la que fingieron un rapto como parte de la promoción de la puesta en escena ‘Secuestro’.

Más sobre Jorge Salinas

Hija de Andrea Noli y Jorge Salinas habla de la relación con su papá tras 17 años sin estar en contacto
2 mins

Hija de Andrea Noli y Jorge Salinas habla de la relación con su papá tras 17 años sin estar en contacto

Univision Famosos
Elizabeth Álvarez habla del momento más difícil de su vida y que pudo poner en riesgo a sus mellizos
2 mins

Elizabeth Álvarez habla del momento más difícil de su vida y que pudo poner en riesgo a sus mellizos

Univision Famosos
¿Y Elizabeth Álvarez? Jorge Salinas revela quién es el amor de su vida y su esposa reacciona
1:15

¿Y Elizabeth Álvarez? Jorge Salinas revela quién es el amor de su vida y su esposa reacciona

Univision Famosos
Andrea Noli habla sobre su relación extramarital con Jorge Salinas: “Estoy orgullosa de lo que pasó”
3 mins

Andrea Noli habla sobre su relación extramarital con Jorge Salinas: “Estoy orgullosa de lo que pasó”

Univision Famosos
Jorge Salinas en polémica por encuentro con la prensa: no quiere dar entrevistas a ‘youtubers’
1:00

Jorge Salinas en polémica por encuentro con la prensa: no quiere dar entrevistas a ‘youtubers’

Univision Famosos
Jorge Salinas por fin se reencontró con su hija Valentina: pasó años sin verla
3:13

Jorge Salinas por fin se reencontró con su hija Valentina: pasó años sin verla

Univision Famosos
Andrea Noli habla del acercamiento de Jorge Salinas a su hija: ¿ya lo perdonó?
1:06

Andrea Noli habla del acercamiento de Jorge Salinas a su hija: ¿ya lo perdonó?

Univision Famosos
Jorge Salinas tendría un plan inédito en Navidad con la hija que tuvo con Andrea Noli
3 mins

Jorge Salinas tendría un plan inédito en Navidad con la hija que tuvo con Andrea Noli

Univision Famosos
Jorge Salinas no reconocía a su hija Valentina, pero Elizabeth Álvarez lo motivó a acercarse a ella
0:56

Jorge Salinas no reconocía a su hija Valentina, pero Elizabeth Álvarez lo motivó a acercarse a ella

Univision Famosos
Se le juntaron a Jorge Salinas: aparece con Andrea Noli, su hija Valentina y Elizabeth Álvarez
3 mins

Se le juntaron a Jorge Salinas: aparece con Andrea Noli, su hija Valentina y Elizabeth Álvarez

Univision Famosos

“Yo fui víctima de un secuestro”, aseveró Jorge Salinas, de acuerdo con un video difundido por el programa ‘Sale el sol’.

“Te puedo decir que eso está muy cabr…”, agregó, sin ahondar en los detalles de los ocurrido, como la fecha en la que pasó.

De acuerdo con TVyNovelas, hasta ahora no se conocía ningún antecedente sobre este episodio en la vida del protagonista de melodramas como ‘Fuego en la sangre’, que puedes ver por ViX.

Pese a la experiencia que atravesó, Salinas no criticó el montaje criminal antes mencionado: “Si lo hizo bien o no, ¡híjole!, ¿pues qué les puedo decir? Yo no soy quién para juzgar”.

Jorge Salinas se pronunció contra la delincuencia

En junio de 2023, Jorge Salinas hizo un llamado ante la delicada situación que atravesaba México, país en el que radica, por la delincuencia.

“No nos olvidemos de las tragedias que viven muchas familias y menos en estos tiempos tan violentos”, señaló en entrevista para ‘Gustavo Adolfo Infante TV’.

“Simplemente debemos exigir más a las personas que democráticamente han sido electas para que cumplan con los compromisos que obtuvieron al vendernos la idea de las campañas políticas”, indicó.

En ese momento, él no puntualizó si de forma personal había atravesado alguna circunstancia relacionada con la “inseguridad” creciente que recriminó.

Relacionados:
Jorge SalinasSecuestroFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papá Soltero
Gratis
Instintos
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
Laura Bozzo
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD