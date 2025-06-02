Jorge Salinas revela que fue víctima de una privación de la libertad: esto dijo al respecto

Video Jorge Salinas en polémica por encuentro con la prensa: no quiere dar entrevistas a ‘youtubers’

Jorge Salinas reveló reciente e inesperadamente que fue privado de su libertad.

El actor compartió la lamentable experiencia en un encuentro con la prensa mexicana en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Jorge Salinas destapa que fue secuestrado

El esposo de Elizabeth Álvarez fue cuestionado sobre una dinámica en la que fingieron un rapto como parte de la promoción de la puesta en escena ‘Secuestro’.

“Yo fui víctima de un secuestro”, aseveró Jorge Salinas, de acuerdo con un video difundido por el programa ‘Sale el sol’.

“Te puedo decir que eso está muy cabr…”, agregó, sin ahondar en los detalles de los ocurrido, como la fecha en la que pasó.

De acuerdo con TVyNovelas, hasta ahora no se conocía ningún antecedente sobre este episodio en la vida del protagonista de melodramas como ‘Fuego en la sangre’, que puedes ver por ViX.

Pese a la experiencia que atravesó, Salinas no criticó el montaje criminal antes mencionado: “Si lo hizo bien o no, ¡híjole!, ¿pues qué les puedo decir? Yo no soy quién para juzgar”.

Jorge Salinas se pronunció contra la delincuencia

En junio de 2023, Jorge Salinas hizo un llamado ante la delicada situación que atravesaba México, país en el que radica, por la delincuencia.

“No nos olvidemos de las tragedias que viven muchas familias y menos en estos tiempos tan violentos”, señaló en entrevista para ‘Gustavo Adolfo Infante TV’.

“Simplemente debemos exigir más a las personas que democráticamente han sido electas para que cumplan con los compromisos que obtuvieron al vendernos la idea de las campañas políticas”, indicó.