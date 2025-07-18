Elizabeth Álvarez habla del momento más difícil de su vida y que pudo poner en riesgo a sus mellizos

Video ¿Y Elizabeth Álvarez? Jorge Salinas revela quién es el amor de su vida y su esposa reacciona

Elizabeth Álvarez habló del momento más difícil de su vida y que pudo poner en riesgo a sus mellizos, Máxima y León, fruto de su matrimonio con el actor, Jorge Salinas.

Durante la dinámica ‘Enfrentados’, de ‘Sale el Sol’, la actriz se sinceró sobre el momento de angustia que vivió en 2015, cuando le sugirieron realizarse una prueba prenatal para evaluar la salud de sus bebés durante su embarazo.

“El momento más difícil creo que (fue) cuando estaba embarazada y me tenían que hacer un estudio para saber si mis bebés venían bien”, reveló el 17 de julio.

Sin dar mayores detalles, la esposa de Jorge Salinas aseguró que pasó días de angustia ante la indecisión, ya que no quería poner en riesgo a sus bebés.

“Creo que es el momento donde dije ‘Dios mío, esto no lo puedo controlar’ y tomar una decisión… y decidí no hacer el estudio para no poner en riesgo a los niños, creo que ese es el momento más difícil”, agregó.

Elizabeth Álvarez, quien se encontraba frente a Jorge Salinas, puntualizó que, a pesar de que han vivido situaciones complejas en su matrimonio, esa decisión fue la que la marcó por completo.

“Aún cuando tú has estado enfermito y hemos pasado cosas complejas, sabes que todo va a salir, pero cuando tienes la decisión de la vida de tus hijos, dentro de ti, para mí ha sido el momento más complejo y más difícil”, aseguró.

“Creo que me causó una angustia terrible como tres o cuatro días en lo que tomábamos la decisión para hacernos este estudio, que decidimos no hacerlo para no poner en riesgo a los babies”, sentenció.

Elizabeth Álvarez y la maternidad

En 2015, Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas debutaron como papás de los mellizos, Máxima y León.

Los pequeños nacieron en un hospital de El Paso, Texas, el 2 de diciembre en punto de la 1:32 de la mañana. De acuerdo con la revista ¡HOLA!, cada uno de los bebés pesó poco más de 4 libras.

Jorge Salinas no pudo estar presente en el nacimiento de sus bebés, ya que se encontraba en medio de las grabaciones de la telenovela Pasión y Poder. Sin embargo, la actriz compartió a la revista que fue a través de FaceTime que el intérprete pudo ser testigo de la llegada al mundo de sus hijos.