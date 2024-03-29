Elizabeth Álvarez “blinda” a sus hijos ante polémicas con Jorge Salinas: “No les presto mi celular”
La actriz habló de la manera en que tanto ella como Jorge Salinas protegen a sus hijos de la controversia y los trascendidos sin fundamento que surgen a su alrededor.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas tienen una clara estrategia para abordar las preguntas de sus hijos, Máxima y León, cuando estos cuestionen los rumores y controversias infundadas que han rodeado su matrimonio.
La actriz de la telenovela ‘Nadie como tú’ (que puedes ver en ViX) compartió que, aunque aún controla la información a la que sus hijos pueden acceder, está consciente de que, a medida que crezcan, tendrán acceso a datos (no siempre veraces) sobre su familia. Por lo tanto, asegura que estarán "preparados" para enfrentar cualquier situación.
“Hay que estar preparados emocionalmente para tener toda esta información con la única forma que es la verdad”, expresó en la emisión del programa Hoy, de este 28 de marzo.
Así enfrentarán las preguntas de sus hijos
Elizabeth Álvarez también afirmó que, cuando llegue el momento, Máxima y León comprenderán completamente las implicaciones de la profesión de sus padres.
“Yo creo que también los niños son muy inteligentes. Se que van a crecer y se van a convertir en unos jovencitos, y que cuestionarán a papá y mamá, evidentemente, pero sabrán quiénes son sus papás”, expuso.
“Si mis hijos en algún momento quieren preguntar y hablar, pues evidentemente nosotros estamos abiertos a la verdad y a decir las cosas como son (…) Pero siempre hay que proteger a la familia, hay que blindarlos”, agregó.
Así protege a sus hijos sobre la desinformación de su familia
Además, reveló que, por ahora, Máxima no muestra interés en la tecnología, incluso ignora la tablet por completo.
“No es algo que utilice y obviamente lo tengo controlado. No les presto mi celular. Yo sé que va a haber un momento en que van a tener su celular y sé que van a tener la tecnología porque es su mundo y pues hay que estar preparados”, sentenció.