Elizabeth Álvarez “blinda” a sus hijos ante polémicas con Jorge Salinas: “No les presto mi celular”

Elizabeth Álvarez rechazó a Jorge Salinas varias veces: su historia de amor no empezó nada bien

Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas tienen una clara estrategia para abordar las preguntas de sus hijos, Máxima y León, cuando estos cuestionen los rumores y controversias infundadas que han rodeado su matrimonio.

La actriz de la telenovela ‘Nadie como tú’ (que puedes ver en ViX) compartió que, aunque aún controla la información a la que sus hijos pueden acceder, está consciente de que, a medida que crezcan, tendrán acceso a datos (no siempre veraces) sobre su familia. Por lo tanto, asegura que estarán "preparados" para enfrentar cualquier situación.

“Hay que estar preparados emocionalmente para tener toda esta información con la única forma que es la verdad”, expresó en la emisión del programa Hoy, de este 28 de marzo.

Así enfrentarán las preguntas de sus hijos

Elizabeth Álvarez también afirmó que, cuando llegue el momento, Máxima y León comprenderán completamente las implicaciones de la profesión de sus padres.

“Yo creo que también los niños son muy inteligentes. Se que van a crecer y se van a convertir en unos jovencitos, y que cuestionarán a papá y mamá, evidentemente, pero sabrán quiénes son sus papás”, expuso.

Ellos son Máxima y León, los dos hijos de Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas. Imagen Elizabeth Álvarez / Instagram



“Si mis hijos en algún momento quieren preguntar y hablar, pues evidentemente nosotros estamos abiertos a la verdad y a decir las cosas como son (…) Pero siempre hay que proteger a la familia, hay que blindarlos”, agregó.

Así protege a sus hijos sobre la desinformación de su familia

Además, reveló que, por ahora, Máxima no muestra interés en la tecnología, incluso ignora la tablet por completo.