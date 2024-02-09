¿Jorge Salinas ya convive con Valentina, la hija que tuvo con Andrea Noli? Esto dijo el actor

Video Andrea Noli revela la verdadera relación con el padre de su hija, Jorge Salinas

Jorge Salinas parece haber entablado una relación con su hija Valentina luego de 17 años de distanciamiento, así lo dejó entrever en un reciente encuentro con algunos medios de comunicación.

A su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, el actor fue cuestionado sobre la boda de su hija Gabriella, pero también por la relación que mantiene Valentina con un joven de nombre Arturo Carrillo, lo que habría dado pie para que el intérprete de 55 años hiciera una confesión sobre él.

“Ya conocí a su novio (de Valentina), sé dónde estudia su novio”, aseguró a la periodista Berenice Ortiz el pasado 5 de febrero.

Sin dar muchos detalles sobre su presunto acercamiento con la hija que tuvo con Andrea Noli, Jorge Salinas destacó estar al tanto de lo que sucede con ella.

“Tengo mucha información que, evidentemente, no voy a compartir. Pero procuro (estar al tanto de todo). Siempre hay cosas nuevas”, añadió.

Jorge Salinas aseguró que ya conoce al novio de Valentina, su hija no reconocida. Imagen Mezcalent / Andrea Noli Instagram



Por último, el actor de ‘Perdona nuestros pecados’ (telenovela que puedes ver en ViX) advirtió que no se considera un padre celoso, sin embargo, trata de estar al pendiente de lo que sucede con todos sus hijos.

“Jamás en la vida”, destacó. “No cuidas, pero, por lo menos, te ocupas de los tratos que hay entre ellos. Si ves algo que no te parezca, muy sutilmente lo haces notar y lo tienes que decir porque tú eres el padre. Trato de ser un papá presente y comprensivo, que es lo más importante”, sentenció.

¿Quiénes son los hijos de Jorge Salinas?

Antes de formar una familia con Elizabeth Álvarez y procrear a sus dos hijos, Máxima y León, Jorge Salinas tuvo una hija con Adriana Cataño de nombre Gabriella.

En 1995 contrajo matrimonio con Fátima Boggio, con quien concibió a sus gemelos Jorge Emilio y Santiago. La pareja se divorció en 2009.