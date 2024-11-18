Jorge Salinas tendría un plan inédito en Navidad con la hija que tuvo con Andrea Noli

Video Andrea Noli revela la verdadera relación con el padre de su hija, Jorge Salinas

Jorge Salinas tendría un plan inédito para pasar Navidad con Valentina, hija que tuvo con la actriz Andrea Noli en 2006 y de quien hasta hace unos meses se encontraba todavía alejado.

Elizabeth Álvarez, esposa del actor, fue quien ventiló algunos detalles sobre los planes que tendría el intérprete con su hija, luego de que en junio pasado la joven actriz presumiera que ya convive con su papá.

“Sí vamos a pasar fechas, pero no me corresponde a mí dar ninguna información, vamos a estar juntos en algún momento, y celebraremos a nuestra manera y a nuestra forma, porque también somos muchas familias y podernos reunirnos todos, es complejo pero siempre en familia”, confesó al show radiofónico ‘Todo para la mujer’ el 15 de noviembre.

Según contó la actriz, en los planes familiares también estaría incluida Gabriella Cataño, primogénita de Jorge Salinas, y los mellizos Máxima y León.

“De cierta forma estaremos siempre celebrando la Navidad y el Año Nuevo también y si no el Día de Reyes, (pero) siempre habrá un momento para celebrar y por supuesto que sí, en familia”, destacó.

Por otro lado, Elizabeth Álvarez describió a sus mellizos como unos niños “muy afortunados” ya que tienen a sus hermanos cerca de ellos.

“Mis hijos son muy afortunados porque tienen a todos sus hermanos. Es el mayor regalo de la vida que tienen. Ellos seguirán con ese regalo de la vida porque, aunque yo ya no esté en este planeta algún día, ellos seguirán teniendo a sus hermanos. De esos hermanos se harán familia y seguirá siendo familia más grande y ojalá que siempre se quieran, se cuiden y se respeten muchísimo”.

Sin dar más detalles sobre cómo celebrarán las fiestas decembrinas, Elizabeth Álvarez admitió que no le gusta usar la palabra “madrastra”, lo que la llevó a revelar cómo es su relación con los hijos mayores de su esposo Jorge Salinas.

“Yo no puedo ser amiga de ningún niño porque yo soy un adulto. Yo soy la esposa de Jorge Salinas y son la mamá de Máxima y León. Y yo siempre seré Elizabeth y estaré abierta con amor y cariño porque todas las partes de mi esposo las amo y las respeto. Yo solamente soy amor y cariño para todos los hijos de mi esposo”, puntualizó.

¿Quiénes son todos los hijos de Jorge Salinas?

Antes de formar una familia con Elizabeth Álvarez y procrear a sus dos hijos, Máxima y León, Jorge Salinas tuvo una hija con Adriana Cataño de nombre Gabriella, que ahora es conductora de televisión.

En 1995 contrajo matrimonio con Fátima Boggio, de quien se divorció en 2009. Fruto de esa relación, el actor concibió a sus gemelos Jorge Emilio y Santiago.

Valentina llegó al mundo en 2006, producto de una relación fugaz con la actriz Andrea Noli. De todos sus hijos, la joven era la única que hasta septiembre de 2023 no tenía ninguna relación con su padre, según declaraciones de la propia Noli.

El 20 de junio de 2024, Valentina publicó por primera vez fotografías junto a su padre.