Se le juntaron a Jorge Salinas: aparece con Andrea Noli, su hija Valentina y Elizabeth Álvarez

Video Jorge Salinas no reconocía a su hija Valentina, pero Elizabeth Álvarez lo motivó a acercarse a ella

Jorge Salinas apareció públicamente por primera vez al lado de su hija Valentina y de su madre, la actriz Andrea Noli, con quien él sostuvo una relación extramarital hace más de 17 años.

Sin embargo, el actor no fue el único en reunirse con la adolescente y su mamá, pues también estuvo acompañado de su actual esposa, Elizabeth Álvarez.

PUBLICIDAD

Jorge Salinas se reúne con Andrea Noli, su hija Valentina y Elizabeth Álvarez

Fue este 20 de junio cuando Valentina presumió en sus historias de Instagram el encuentro que sostuvo con su papá Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez, en el que igualmente estuvo Andrea Noli.

Los cuatro se vieron debido a que la joven concluyó la preparatoria, por lo que se llevó a cabo la ceremonia de graduación.

Por tan importante ocasión, ella subió una serie de fotografías a la mencionada red social en las que se le ve con sus seres queridos.

En una de las postales se le puede ver junto con su padre, Álvarez y los mellizos que comparten, Máxima y León, de 8 años.

Valentina también posó para la cámara a solas con el galán de telenovelas como ‘Fuego en la sangre’, que puedes ver aquí en ViX.

Valentina Noli posó con su papá, Jorge Salinas, la esposa de él, Elizabeth Álvarez, y sus mellizos. Imagen Valentina Noli/Instagram

Ella sale en otros retratos con su progenitora, quien la abraza mientras le da un beso en la mejilla, y con su abuela materna, Olga Costantinescu.

En ninguna de las instantáneas Jorge y Andrea están solos con su retoño, a quien él reconoció como parte de sus descendientes apenas en agosto de 2022.

Valentina Noli con su mamá, Andrea Noli, y su abuela materna. Imagen Valentina Noli/Instagram

Jorge Salinas recién reconoció a Valentina como su hija

Cabe recordar que los actores comenzaron un amorío cuando él estaba casado con Fátima Boggio, alrededor de 2005, y ella quedó embarazada.

Fruto de ese romance nació Valentina. Sin embargo, Salinas no aceptó ser su papá de forma inmediata, por lo que Noli la crió sola.

Aparentemente, Álvarez estuvo detrás de que su marido finalmente tomara la decisión de acercarse a su hija, pues en diversas ocasiones aseveró estar “en favor de la familia”.

En esta fecha tan especial, Andrea ‘reposteó’ en su perfil de la plataforma digital el ‘collage’ que subió Valentina, y en el que aparecen Jorge, Elizabeth y sus niños.

PUBLICIDAD

Además, reveló que todos celebraron en un restaurante, junto con amistades, el que Valentina concluyera esta etapa de sus estudios.

Andrea Noli presumió que su hija Valentina se graduó y lo celebraron con Jorge Salinas, Elizabeth Álvarez y otros allegados. Imagen Andrea Noli/Instagram

Andrea Noli felicita a Valentina

Si bien hasta el momento Jorge Salinas no ha realizado en su ‘feed’ de Instagram alguna publicación en honor a Valentina, Andrea Noli sí le dedicó unas palabras.

“¡Qué orgullosa estoy de ti, Valentina mía! Sigue logrando tus sueños, abriendo tus alas y vuela alto, amorcito mío, que aquí estaré siempre para ti. Te amo”, apuntó para describir unas fotos.

“¡Te amo, mami! Gracias por acompañarme y hacer que fuera posible. Te amo”, le respondió la joven en la sección de comentarios.